Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán por cierre del Estrecho de Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 48 horas al gobierno de Irán para que restablezca completamente la navegación en el Estrecho de Ormuz.

El mensaje fue difundido a través de la red social Truth Social, donde el mandatario advirtió que, si no se garantiza la apertura sin restricciones en ese plazo —que vence la tarde-noche del lunes 23 de marzo de 2026—, su país emprenderá ataques contra instalaciones eléctricas iraníes, comenzando por las de mayor capacidad.

El anuncio se produjo poco después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles contra ciudades de Israel, entre ellas Arad y Dimona, ubicadas cerca de un importante centro de investigación nuclear. Los impactos provocaron daños en edificaciones y dejaron al menos siete personas con heridas graves, mientras que el ejército israelí reconoció no haber logrado interceptar los proyectiles.

En una segunda publicación, Trump reiteró la advertencia en términos similares, insistiendo en que la reapertura del paso marítimo debe darse sin condiciones.

Por su parte, las fuerzas armadas iraníes respondieron que cualquier acción militar de Estados Unidos será contestada con ataques dirigidos a infraestructura energética y plantas de desalinización en la región del Golfo. Autoridades militares señalaron que reaccionarán ante cualquier ofensiva directa.

La tensión ocurre en la cuarta semana de un conflicto regional que se intensificó tras el cierre del estrecho el pasado 2 de marzo, luego de operaciones militares en territorio iraní. Desde entonces, el tránsito comercial en la zona permanece limitado, afectando el flujo de petróleo y gas natural licuado hacia distintos mercados.

El mando operativo iraní, identificado como Khatam al-Anbiya, advirtió además que, si se atacan sus instalaciones energéticas, responderán contra infraestructura clave de Estados Unidos y sus aliados en la región.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas más relevantes para el comercio energético global, ya que por él transita cerca del 20% del petróleo mundial, además de importantes volúmenes de gas natural licuado.

La interrupción en este corredor estratégico ha generado presiones en los precios de combustibles y otros insumos, con efectos en los mercados internacionales. Especialistas advierten que la situación podría impactar las cadenas de suministro a nivel global.