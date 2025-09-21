SCJN frena cobro inconstitucional por alumbrado en Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el cobro del 5% adicional sobre el consumo de energía eléctrica que el municipio de Tulum aplicaba para financiar el servicio de alumbrado público.

El Pleno del máximo tribunal resolvió que dicho cargo, previsto en los primeros dos párrafos del artículo 143 Quáter de la Ley de Hacienda municipal, vulneraba los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al no corresponder al costo real del servicio.

El esquema establecía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incluyera en los recibos un cobro extra para cubrir gastos de operación y mantenimiento del alumbrado público.

Sin embargo, en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la SCJN concluyó que este mecanismo funcionaba en los hechos como un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, materia reservada al Congreso de la Unión.

Durante la sesión del Pleno celebrada el 17 de septiembre de 2025, la Corte puntualizó que los municipios solo pueden fijar cuotas con base en el costo real del servicio de alumbrado y no en función del consumo individual de electricidad.

“Con esta decisión, se busca evitar que los municipios impongan cargas fiscales indebidas a los contribuyentes y garantizar que cualquier cobro por servicios públicos se fundamente en criterios objetivos, razonables y legales”, señaló la SCJN en un comunicado.

Impacto en Quintana Roo

El fallo forma parte de una revisión más amplia a las leyes de Hacienda de varios municipios de Quintana Roo, impugnadas por la CNDH por establecer mecanismos similares de recaudación.

Con ello, se sienta un precedente que limita a los municipios en la creación de cobros paralelos y refuerza la obligación de apegarse estrictamente a la Constitución en materia de contribuciones.