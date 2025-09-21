Canadá, Reino Unido y Australia reconocen oficialmente el Estado palestino

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Gran Bretaña, Canadá y Australia reconocieron el domingo un Estado palestino, en una medida nacida de la frustración por la guerra de Gaza y destinada a promover una solución de dos Estados, lo que provocó una furibunda respuesta de Israel.

La decisión de las tres naciones occidentales, tradicionales aliadas de Israel, se sumó a la de otros 140 países que también respaldan la aspiración palestina de forjar una patria independiente de los territorios ocupados por Israel.

La decisión de Gran Bretaña tiene un simbolismo especial, dado su importante papel en la creación de Israel como nación moderna tras la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina”, declaró el primer ministro Keir Starmer.

“La crisis humanitaria provocada por el hombre en Gaza alcanza nuevas profundidades. El implacable y creciente bombardeo de Gaza por parte del gobierno israelí, la ofensiva de las últimas semanas, el hambre y la devastación son totalmente intolerables”.

Se espera que otras naciones, entre ellas Francia, sigan su ejemplo esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó la medida.

“Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre: estáis dando una enorme recompensa al terrorismo”, dijo en un comunicado, refiriéndose al ataque del grupo militante palestino Hamás contra Israel en 2023 que desencadenó la guerra de casi dos años en Gaza.

“Y tengo otro mensaje para ustedes: No ocurrirá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”, aseveró.

