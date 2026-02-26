Partido Verde propone piso presupuestal de 600 millones de pesos para todos los partidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, informó que la contrapropuesta presentada por su bancada en la mesa de negociación con el gobierno plantea establecer una base de 600 millones de pesos para todas las fuerzas políticas.

No obstante, aclaró que el partido definirá el sentido de su voto hasta conocer el texto formal de la iniciativa de reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará el próximo lunes al Congreso.

Cuestionado sobre una eventual desconfianza respecto al contenido de la propuesta, respondió que no existe tal postura, pero subrayó que hasta ahora solo se ha presentado un esbozo general y no un documento legislativo.

“Jamás desconfiaríamos de nuestra Presidenta. Vamos a opinar cuando llegue la iniciativa; hoy lo que hubo fue una presentación. No estamos evadiendo nada, pero tampoco podemos legislar sobre presentaciones”, sostuvo.

Puente Salas añadió que solo con una redacción concreta podrán fijar posición. Explicó que, aunque coinciden con la idea de reducir el financiamiento, es necesario revisar la fórmula planteada y sus implicaciones.

“¿Estamos a favor de la reducción? Sí. ¿Se puede reducir 25% o más? Puede ser. Pero hay que ver qué pasa si se plantea que a todos los partidos se les asigne lo mínimo que hoy recibe el Partido del Trabajo. Esa podría ser una posibilidad”, señaló.

Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, indicó que el PVEM en ambas cámaras acordó esperar a que exista un documento formal antes de pronunciarse, ante las manifestaciones anticipadas de algunos legisladores sobre una iniciativa que aún no ha sido presentada oficialmente.