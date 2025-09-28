Trabajadores del Nacional Monte de Piedad de Chetumal se sumarán a huelga general

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad advirtió que iniciará una huelga nacional este martes 30 de septiembre, en protesta por lo que califican como violaciones constantes al contrato colectivo de trabajo y la presunta injerencia del patronato en las negociaciones sindicales.

En Quintana Roo, 37 empleados sindicalizados de tres filiales se sumarán al movimiento. De acuerdo con Mario López Marrufo, secretario general de la Sección Chetumal, la institución busca anular el contrato colectivo y eliminar al sindicato.

“El Nacional Monte de Piedad ha incumplido con los trabajadores al violentar el contrato colectivo con agravios constantes y absurdos. No solo pretenden desconocer los acuerdos alcanzados en marzo pasado, sino también desaparecer al sindicato”, denunció.

El conflicto incluye la exigencia de un aumento salarial del 9%, luego de varios años sin ajustes, además de mejoras en prestaciones. Actualmente, las negociaciones continúan en un proceso legal con la intervención de autoridades laborales, aunque el emplazamiento a huelga se mantiene firme.

López Marrufo precisó que el paro podría evitarse únicamente si se alcanzan acuerdos favorables. Sin embargo, adelantó que, aun si se levanta la huelga del 30 de septiembre, existe otro emplazamiento para el 18 de octubre, centrado en la revisión salarial.

El dirigente acusó que la directiva del Nacional Monte de Piedad se niega a otorgar incrementos a trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos, mientras mantiene gastos elevados en servicios personales, rentas de inmuebles en zonas exclusivas y sueldos de gerentes y patronato que llegan hasta los 500 mil pesos mensuales. Además, señaló que la institución destina donativos equivalentes al 2.3% de sus ingresos anuales, que representarían hasta 12 mil millones de pesos.

“Lo que menos queremos es afectar a los pignorantes, pero esta lucha es por salarios y prestaciones dignas. Oponerse a un aumento mientras se sostienen gastos desmedidos es inconcebible e inhumano, y eso nos ha llevado a la huelga”, concluyó.