Se prepara Francisco “Xiximac” Puc para asumir regiduría en José María Morelos tras ser absuelto

JOSÉ MARÍA MORELOS.- El próximo lunes 29 de septiembre, Francisco Puc Cen, mejor conocido como “Xiximac”, presentará un oficio para solicitar su incorporación al Ayuntamiento como regidor plurinominal, cargo al que no pudo acceder hace un año debido a un proceso penal en su contra, del cual ya resultó absuelto.

“Iré el lunes a meter un oficio solicitando que me incorporen al ayuntamiento”, declaró, tras confirmar la resolución favorable de la justicia.

Puc Cen, quien fuera excandidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano (MC) y también exalcalde de la comunidad de Sabán, adelantó que, una vez asumido el cargo, iniciará una gira de agradecimiento y reorganización política en todo el municipio.

De acuerdo con sus declaraciones, esta estrategia busca fortalecer su presencia rumbo a los comicios de 2027. “Voy a iniciar una gira de agradecimiento y de reorganización en toda la geografía municipal, y vamos con todo para el 2027”, enfatizó.

Con su eventual incorporación, el cabildo se vería modificado tras un año de vacante en la regiduría plurinominal que le correspondía a su partido.