Surge tormenta tropical “Imelda” en el Atlántico

CHETUMAL.- Poco después del mediodía de este domingo se formó en el océano Atlántico la tormenta tropical “Imelda”, a partir de la depresión tropical 9, al norte de Cuba. De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno no representa peligro para México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 13:00 horas (tiempo de Quintana Roo) el centro de “Imelda” se localizaba al sureste de la Península de Florida, a 155 kilómetros al oeste-noroeste de las Bahamas y a mil 25 kilómetros al este-noreste de Cancún.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, desplazándose hacia el norte a una velocidad de 11 km/h.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) señaló que se prevé un movimiento más rápido hacia el norte este domingo y lunes. Posteriormente, el ciclón girará al este-noreste, alejándose del sureste estadounidense a mediados de semana.

La trayectoria pronosticada indica que “Imelda” podría interactuar con el huracán “Humberto” —actualmente categoría 4—, acercándose a las Bermudas durante los próximos días e incluso fortalecerse a huracán al pasar sobre las islas.

En cuanto a “Humberto”, su centro se encontraba este domingo a 720 kilómetros al norte de las Antillas Menores y a 855 kilómetros al sur de Bermuda, con vientos sostenidos de 240 km/h y desplazamiento al noroeste a 20 km/h.