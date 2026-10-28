Marybel Villegas denuncia falta de certezas

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La última palabra

– Avanza la conformación de los escenarios políticos y alianzas rumbo a junio de 2027.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Falta de certeza y transparencia en el proceso, sin reglas claras, denunció Marybel Villegas Canché y confirmó que está en pláticas con casi todos los partidos políticos –menos con PV aclaró–, quienes me buscan para que sea su candidata para el proceso electoral 2027, por lo que insistió que su nombre estará en una de las boletas en las elecciones del próximo año.

“Me han estado buscando varios institutos políticos, no quiero decir todavía nombres, pero sí estoy en pláticas. Sí estoy en pláticas serias, aunque espero los tiempos, pero de que voy a estar en la boleta, voy a estar. Esa es la certeza que les puedo dar”, aseveró, después de haber publicado un día antes una fotografía con Reginaldo Sandoval, referente del PT.

NO HAY CONDICIONES

También reconoció que no se registró para la coordinación municipal porque “no hay las condiciones, después de haber vivido el proceso interno de las coordinaciones estatales”, completó Marybel Villegas en la conferencia de prensa realizada en Cancún.

Marybel Villegas es y será factor político en el proceso electoral rumbo a 2027, cuyas fuerzas políticas se están terminando de conformar en un escenario de carro completo ¿sí o no? Usted tiene la última palabra.