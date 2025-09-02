Secretario de Estado de EU confirma ataque contra barco venezolano con drogas en el Caribe

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

Asimismo, Rubio señaló que el operativo tuvo lugar contra una organización “narco-terrorista” al sur del Mar Caribe, en el cual se destruyó la embarcación.

Pocos minutos antes, Trump se había adelantado al anuncio, en un acto en la Casa Blanca, donde escribió que el Ejército estadounidense había “liquidado a tiros” y “eliminado” una embarcación que transportaba drogas y que había partido de un puerto venezolano.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, dijo el presidente a la prensa durante una intervención en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y “estas provienen de Venezuela” señaló Trump .

Trump elogió al “increíble” jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)”, agregó el mandatario.

El mensaje escrito por Rubio fue enviado apenas horas antes de que aterrice en México para una visita de dos días.

El líder republicano adelantó que se sabrá más “después de esta reunión” en el Despacho Oval, avanzando un posible comunicado de la Administración con más detalles sobre el ataque, que según el mandatario ocurrió momentos antes de su comparecencia.

Fuente: El Sol de México