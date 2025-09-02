Kenia López Rabadán, del PAN, nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kenia López Rabadán es elegida como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mientras que Sergio Gutiérrez Luna será el vicepresidente tras lograr un acuerdo con Ricardo Monreal, quien encabeza a la bancada de Morena, en el recinto.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de San Lázaro debe de rlarse entre las diferentes fuerzas políticas, de acuerdo con el número de escaños que cada partido posea, es por ello que debido a que tras ser ocupado por Morena, es turno para la segunda bancada, que en este caso es la del PAN.

Como parte de las negociaciones se propuso que fuera una mujer quien encabezara la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pues el anterior fue un hombre, Sergio Gutiérrez Luna. En reunión de Morena, se aprobó por unanimidad, que la diputada federal del Partido Acción Nacional, conduzca los trabajos legislativos del Segundo año de Sesiones de la 66 Legislatura.

Gutiérrez Luna será vicepresidente de la Mesa Directiva y para la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que se encontraba acéfala tras la salida de Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien se fue a Birmex, queda el diputado Carol Antonio Altamirano. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, indicó que el aval de Morena, fue por unanimidad y es muestra la madurez de los diputados federales de su partido en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Creo que es un gesto de madurez, es un buen mensaje al país de que en la Cámara de Diputados podemos procesar acuerdos de alto nivel. No hubo ningún problema, incluso la aceptación para ella fue por unanimidad, es una muestra clara de la madurez del grupo parlamentario, de la tolerancia del grupo parlamentario en beneficio de la unidad en torno a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó.

En estos momentos se reúnen la JUCOPO, para oficializar el nombramiento y determinar quienes más, integrarán las demás vicepresidencias y secretarías de la mesa. Se espera que al término de la reunión entre los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, se dé una conferencia de medios para abundar en los acuerdos que se obtuvieron en la sesión de trabajo.

En tanto, se planteó que en Morena pueda haber cambios, ante la posibilidad de que algunos vicecoordinadores puedan cambiar por rotación en las diversas comisiones de la Cámara de Diputados, aunque eso se determinará en la reunión que sostenga Morena en el encuentro programado para el próximo martes.

También ocuparan la segunda vicepresidencia, del PAN, Paulina Rubio Fernández y la tercera vicepresidencia, Raúl Bolaños Cacho. En las Secretaría de la Mesa Directiva estarán por Morena, Julieta Villalpando Riquelme; del PAN, Alan Sahir Márquez Becerra; del PVEM, Nayeli Arlen Fernández Cruz; del PT, Magdalena del Socorro Núñez Bernal; del PRI, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y por Movimiento Ciudadano, Laura Iraís Ballesteros.

Fuente: El Heraldo de México