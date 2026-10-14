Sectur defiende que Defensa reciba 57% del DNR por administrar Tren Maya, aeropuertos y hoteles

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CANCÚN.- La titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, defendió el incremento del 17.8 por ciento al Derecho de No Residente (DNR) previsto para 2027, al sostener que permitirá modernizar los servicios migratorios y fortalecer la infraestructura relacionada con el turismo, incluidos proyectos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La funcionaria argumentó que los sistemas actuales de atención a visitantes internacionales requieren mayores inversiones tecnológicas para responder al crecimiento del flujo turístico y agilizar los procedimientos de entrada y salida del territorio nacional.

“Es un tema también de poder aumentar la tecnología de migración, de entrada y salida de visitantes”, expresó al justificar la modificación fiscal.

La propuesta contempla elevar el DNR de 983 pesos en 2026 a mil 158 pesos en 2027, lo que representa un aumento de 175 pesos por visitante. El ajuste es menor al incremento de 35.8 por ciento planteado originalmente por el Gobierno federal.

De acuerdo con el dictamen de la Ley Federal de Derechos, el 57 por ciento de la recaudación correspondería a Defensa, el 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.

Rodríguez Zamora explicó que los recursos adicionales permitirían modernizar la infraestructura tecnológica del INM, mejorar los sistemas de control migratorio y reforzar la seguridad en aeropuertos, puertos marítimos y otros puntos de ingreso al país.

La Secretaría de Turismo sostiene que los 175 pesos adicionales previstos en la tarifa se destinarían al fortalecimiento de los servicios migratorios, aunque el dictamen establece porcentajes de distribución de la recaudación entre las distintas dependencias.

Respecto a la asignación de la mayor parte de los ingresos a Defensa, la funcionaria señaló que la dependencia participa en la administración de diversos proyectos turísticos, entre ellos el Tren Maya, aeropuertos y hoteles.

“No solo es el Tren Maya, yo no llevo la distribución del tema de Defensa, pero decirte que estamos ampliando aeropuertos, estamos en el tema también, estamos en la promoción con ellos, los hoteles”, declaró.

La defensa del incremento ocurre en medio de los cuestionamientos de empresarios y representantes hoteleros del Caribe Mexicano, quienes advierten que un mayor cobro a los visitantes extranjeros podría encarecer los viajes y restar competitividad a destinos como Cancún y la Riviera Maya.

Una de las principales inconformidades del sector es que el esquema de distribución de los recursos no contempla una partida específica para la promoción turística internacional, considerada necesaria para mantener la llegada de visitantes.

En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que mantiene conversaciones con el Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda para buscar que una parte de los ingresos generados por el DNR regrese a los destinos turísticos mediante inversiones en promoción.

El incremento forma parte de las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 2027, por lo que todavía deberá completar el proceso legislativo antes de entrar en vigor.