Personal del IMSS exige aumento salarial, medicamentos y contratación de más trabajadores

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CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de seis mil trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron este martes en la Ciudad de México para exigir un aumento del 10 por ciento directo al salario base, mejores condiciones laborales y la recuperación de un régimen de jubilaciones y pensiones independiente de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Durante la movilización, los empleados también demandaron que el presupuesto destinado al sector salud represente al menos el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con el propósito de garantizar recursos suficientes para la operación de hospitales y unidades médicas.

Los manifestantes recorrieron importantes vialidades de la capital, entre ellas calzada Vallejo, avenida de los Insurgentes, Eje 3 Sur y Paseo de la Reforma, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular.

Posteriormente, los contingentes se concentraron frente a las oficinas centrales del IMSS y el Senado de la República, donde dieron lectura al Manifiesto Nacional por la Defensa de la Salud, el Trabajo y la Seguridad Social.

En el documento, los trabajadores expusieron las dificultades que enfrentan en sus centros laborales debido a las limitaciones presupuestales, la falta de personal y las deficiencias en el suministro de materiales y equipos necesarios para brindar atención médica.

Entre sus principales exigencias se encuentra garantizar el abastecimiento permanente de medicamentos, insumos y equipo hospitalario, así como ampliar la plantilla laboral mediante la contratación de más médicos y personal operativo.

También solicitaron revisar los mecanismos de evaluación por productividad, al considerar que los actuales esquemas privilegian el número de consultas realizadas durante una jornada por encima de otros aspectos relacionados con la calidad de la atención.

Otra de las demandas fue eliminar las disposiciones internas que los empleados califican como una “ley mordaza”, al señalar que restringen su libertad de expresión y limitan la posibilidad de denunciar irregularidades o deficiencias en las instalaciones del instituto.

En materia de seguridad social, los manifestantes plantearon modificaciones a la Ley del Seguro Social para fortalecer la sostenibilidad financiera del organismo y recuperar un sistema de jubilaciones y pensiones que no dependa de las Afores.

La protesta contó con el respaldo de diversas organizaciones civiles y sindicales, entre ellas extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como representantes de Vivienda y Libertad para Todos A.C. y del Frente Inclusivo Popular.

Los participantes insistieron en que sus demandas buscan mejorar tanto las condiciones de trabajo del personal como los servicios que reciben los derechohabientes del IMSS.