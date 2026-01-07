Sedetus inicia 2026 con dos nuevos desarrollos inmobiliarios irregulares

Comparte esta Noticia

TULUM.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) inició el 2026 con el boletinaje de dos nuevos desarrollos inmobiliarios que se promocionan y comercializan sin contar con los permisos necesarios para su construcción, de acuerdo con la normatividad estatal y municipal vigente.

El primer caso corresponde al desarrollo Aurea, ubicado en el municipio de Tulum, el cual contraviene los artículos 80 y 81 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, al realizar actividades de publicidad y difusión para su venta sin contar con la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal, así como con las licencias y permisos municipales correspondientes.

El segundo desarrollo boletinado es San Valentín, localizado en la zona continental de Isla Mujeres, el cual presenta las mismas irregularidades, al promoverse comercialmente pese a no contar con la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal ni con autorizaciones municipales para su desarrollo.

Ambos proyectos fueron incorporados al listado oficial de desarrollos irregulares durante los primeros días de enero, convirtiéndose en los primeros casos detectados por Sedetus en lo que va de 2026.

Con estos dos nuevos registros, el portal estatal de advertencia inmobiliaria suma 118 desarrollos que se comercializan en condiciones similares, situación que incluso podría tipificarse como fraude, ya que en múltiples casos las autoridades han documentado que, una vez vendidas las unidades, los promoventes desaparecen, dejando sin patrimonio ni certeza jurídica a quienes adquirieron de buena fe.

Este portal fue habilitado a mediados de 2025 como respuesta a la creciente proliferación de fraccionamientos ilegales, en los que se ofertan viviendas o lotes sin que los desarrolladores hayan tramitado un solo permiso ante las autoridades competentes.