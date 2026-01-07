Q. Roo, a un paso de igualar a Las Vegas en infraestructura hotelera

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Quintana Roo cerró 2025 con nuevos proyectos hoteleros que lo colocan cada vez más cerca de alcanzar, en el mediano plazo, las 150 mil habitaciones, consolidándose como una de las entidades con mayor infraestructura turística a nivel mundial.

El proyecto más reciente que impulsa este crecimiento es el hotel Terraesmeralda Punta Maroma, el cual contempla la construcción de 954 habitaciones, con una inversión inicial anunciada de 100 millones de pesos y un programa de mitigación ambiental proyectado a 20 años.

De acuerdo con la información disponible, la obra podría iniciar a más tardar a mediados de 2026 dentro del complejo Punta Maroma, en la Riviera Maya, a aproximadamente 2.3 kilómetros de la carretera federal 307 Chetumal–Cancún.

El desarrollo se edificará en un predio resultado de la fusión de dos lotes, con una superficie total de 11.85 hectáreas y un frente de playa de alrededor de 450 metros, con vista directa hacia la isla de Cozumel. En este espacio se planea la construcción de 10 edificios que albergarán las 954 habitaciones, distribuidas en categorías junior, ejecutiva y presidencial.

Además del área de hospedaje, el proyecto incluye un destination spa, salón de eventos, gimnasio, zonas comerciales, canchas de tenis y ocho albercas para adultos y niños. También se prevé la habilitación de 802 cajones de estacionamiento a nivel natural del terreno, así como diversas áreas de servicios para atender la operación del complejo.

La empresa promovente ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a inicios de noviembre de 2025, la cual actualmente se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Saldo del crecimiento hotelero

Al cierre de septiembre de 2025, Quintana Roo alcanzó casi 138 mil habitaciones en todo el estado, cifra que lo posiciona como el segundo destino turístico del mundo con mayor infraestructura hotelera, sólo por detrás de Las Vegas, de acuerdo con lo expresado por el secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto Riestra.

En julio de este año, la entidad contaba con 135 mil 961 cuartos, mientras que para septiembre la cifra se actualizó a 137 mil 937, lo que representa 1 mil 976 nuevas habitaciones en apenas dos meses, distribuidas en 1 mil 475 hoteles.

Este crecimiento equivale a un aumento de 10.8 por ciento respecto a agosto de 2022, cuando el estado registraba 124 mil 463 habitaciones. En poco más de tres años se han sumado 13 mil 474 nuevos cuartos, principalmente en la zona norte de la entidad.

De mantenerse este ritmo de expansión, las proyecciones de la Secretaría de Turismo indican que Quintana Roo podría superar las 150 mil habitaciones en los próximos cinco años, acercándose a la capacidad hotelera de Las Vegas.

A este panorama se suma el más reciente reporte de la firma CBRE, que señala que Cancún y la Riviera Maya concentraron el 91 por ciento de los nuevos cuartos hoteleros abiertos en México durante la primera mitad de 2025. En ese periodo se inauguraron 2 mil 280 habitaciones en todo el país, de las cuales 1 mil 715 (75 %) correspondieron a Cancún, 355 (16 %) a la Riviera Maya y 140 (6 %) a la Riviera Nayarit.

Con información de El Economista