Semarnat descarta Área Natural Protegida y apuesta por turismo sustentable en Mahahual

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MAHAHUAL.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, encabezó este miércoles una reunión con habitantes de Mahahual para escuchar las inquietudes y necesidades de la comunidad tras la cancelación de diversos proyectos turísticos impulsados por la empresa Royal Caribbean.

Durante el encuentro, realizado en el centro de la localidad, la funcionaria federal aseguró que el objetivo principal de la visita es conocer de primera mano las preocupaciones de los habitantes y construir, junto con ellos, alternativas para el desarrollo de la región.

“Lo más importante es que venimos a escucharlos”, expresó Bárcena ante pobladores, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La titular de la Semarnat explicó que su visita responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un diálogo directo con la población y recoger propuestas sobre el futuro de Mahahual, luego de la cancelación del proyecto Perfect Day y otras iniciativas vinculadas al desarrollo turístico de la zona.

Durante la reunión, Bárcena aclaró que el gobierno federal no contempla la creación de un Área Natural Protegida en Mahahual, al señalar que la intención es impulsar el turismo bajo criterios de sustentabilidad ambiental.

“Nuestro compromiso es proteger Mahahual, pero creemos que aquí debe haber turismo con respeto al medio ambiente”, afirmó.

Los habitantes aprovecharon el encuentro para plantear diversas problemáticas que enfrenta la comunidad, entre ellas la atención al sargazo, la gestión de residuos sólidos, la necesidad de mejorar los servicios públicos y una mayor comunicación entre autoridades y ciudadanos.

También expresaron su interés en que continúen las inversiones que generen empleo y desarrollo económico, siempre bajo esquemas que garanticen la conservación de los recursos naturales de la región.

La Semarnat informó que en los próximos días elaborará una hoja de ruta con las principales demandas planteadas por la población, así como las acciones y compromisos que podrían implementarse para fortalecer el desarrollo sustentable de Mahahual.

La visita forma parte de una gira de trabajo que se desarrolla del 3 al 5 de junio en Quintana Roo e incluye recorridos para supervisar proyectos de restauración ambiental, conservación de arrecifes y manglares, atención al sargazo y estrategias de turismo sustentable.