Senado aprueba la llamada “Ley Antimemes” con multas de hasta 4.6 millones para proveedores que incumplan

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó una reforma que endurece las obligaciones de los proveedores de servicios de internet frente a publicaciones que utilicen obras protegidas sin autorización. El proyecto, conocido como “Ley Antimemes”, contempla el retiro de contenidos, exige que los proveedores adopten políticas para suspender o cancelar cuentas de usuarios reincidentes y prevé multas de hasta 4.6 millones de pesos para las empresas que incumplan.

La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor recibió 72 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y 37 en contra del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. El dictamen ya había sido avalado por la Cámara de Diputados y, tras la votación en el Senado, fue turnado al Poder Ejecutivo.

El proyecto abarca publicaciones que incorporen sin autorización voces, imágenes, música, obras literarias o artísticas, películas y otros materiales audiovisuales protegidos. También contempla contenidos creados o modificados con inteligencia artificial. En el caso de los memes y las parodias, el supuesto descrito en el dictamen es el uso no autorizado de obras protegidas.

La modificación al artículo 114 Nonies prevé que los proveedores puedan responder por infracciones de sus usuarios si incumplen las obligaciones del artículo 114 Octies. Entre los supuestos se encuentran que el proveedor contribuya a la infracción, la induzca o la provoque y tenga conocimiento de ella, o que pueda controlar la conducta del usuario y obtenga un beneficio económico directamente vinculado con esa actividad.

El proyecto también modifica la fracción I del artículo 114 Octies para exigir políticas de suspensión o cancelación de cuentas de usuarios reincidentes. Durante el debate se cuestionó cómo podrían los proveedores retirar publicaciones alojadas en plataformas digitales si la capacidad de modificarlas o eliminarlas corresponde a las propias plataformas y a quienes las publicaron. La pregunta fue planteada al coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

La priista Carolina Viggiano defendió el humor y la sátira como formas de expresión. Por su parte, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el retiro de contenidos podría utilizarse de manera abusiva para restringir la libertad de expresión o incurrir en competencia desleal. Cuestionó que la protección de los derechos de autor y la actualización del T-MEC sirvan de argumento para adoptar medidas que, a su juicio, podrían vulnerar otras garantías.

El senador priista Gabriel Elizondo alertó sobre otra posible consecuencia: que una suspensión afecte a familias que comparten una sola conexión, aunque únicamente uno de sus integrantes haya cometido una infracción. Señaló que otras personas del hogar podrían quedarse sin el servicio que utilizan para estudiar, trabajar o atender sus negocios.