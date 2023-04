Sentía que se moría: Karely Ruiz se disculpa por negar fotos a fans durante visita a Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Karely Ruiz sentía que se moría. Así lo dijo al disculparse por negarle fotos a sus fans en el aeropuerto de esta ciudad capital.

Karely Ruiz, la modelo de OnlyFans que mandó al hospital a Andrés García, siempre se ha caracterizado por ser muy accesible y agradecida con sus fans.

Tan es así que ha ayudado a algunos para recibir tratamiento médico o enfrentar algún apuro económico.

Sin embargo, cuando llegó a Chetumal, procedente de la Ciudad de México, se negó a tener cualquier contacto con sus fans en el aeropuerto.

Esto de inmediato convirtió a Karely en blanco de críticas y ataques por sus haters, quienes la calificaron de arrogante en redes sociales.

Aunque afirma que las críticas se le resbalan, quiso aclarar las cosas a sus fans.

En sus historias de Instagram, Karely Ruiz aceptó que al llegar a Chetumal el pasado jueves se negó a tomarse fotos con los fans que la reconocieron, argumentando que se había sentido enferma y los malestares se fueron incrementando con el paso de los días.

Así, dijo que cuando se disponía a dejar la capital del país, incluso tuvo que renunciar a los sexis atuendos que la caracterizan, para volar más cómoda y porque incluso había estado vomitando.

El viernes 31 de marzo, Karely Ruiz publicó algunas historias en su cuenta de Instagram, en las que explicó que se negó a tomarse fotos porque estaba tan mal que “sentía que se moría’.

Tanto así, que tras su llegada a Chetumal, se fue directo al hospital, pero a unas horas de recibir atención médica, ya se sentía mucho mejor.

Ante toda la polémica, la noche del viernes Karely Ruiz les cuestionó a sus haters por qué sacan de contexto las cosas y no hablan de lsus buenos actos.

Por ejemplo, que ahora que sintió bien, se llegó a tomar más de cien fotos con sus fans.

“Hoy me tomé más de 150 fotos o no sé cuántas en el aeropuerto, solamente que ayer no me sentía bien. ¿Por qué la gente siempre saca todo de contexto? Yo no entiendo qué necesidad, o sea, ustedes saben que yo no soy así”, expresó.

