Anuncia Mara Lezama plataforma REC Digital del SATQ para trámites rápidos, sencillos y directos

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CANCÚN.- Durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la puesta en operación de REC Digital, una nueva plataforma del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) que permitirá realizar trámites de forma digital, con menos traslados y sin filas. El inicio está previsto para el lunes 16 de noviembre.

En su primera etapa, la plataforma ofrecerá 11 trámites: seis de control vehicular y cinco relacionados con actividades económicas. Los trámites vehiculares serán la baja ordinaria; la baja por robo; por siniestro o pérdida total; por inscripción del vehículo en otra entidad; la baja extemporánea por enajenación o venta, y el permiso provisional para circular sin placas.

En el ámbito económico, se podrán gestionar el aviso de apertura de un nuevo negocio, el cambio de domicilio fiscal, el cambio de giro o actividad preponderante, el aumento de obligaciones fiscales y la reanudación de actividades. La baja de establecimientos continuará realizándose presencialmente en ventanilla.

Mara Lezama señaló que la digitalización busca hacer los procesos más transparentes y ordenados, reducir la discrecionalidad y evitar abusos de gestores. Como ejemplo, indicó que una empresa podrá registrar desde donde se encuentre la apertura de una sucursal en otro municipio, sin tener que trasladarse hasta allí.

“La digitalización permitirá realizar trámites de manera más transparente, sin acudir a oficinas; hemos trabajado para mejorar la transparencia y el orden” explicó la Gobernadora al puntualizar que se combate la corrupción y se acaba la discrecionalidad que tanto ha afectado a Quintana Roo a lo largo de los años.

Con esta nueva plataforma, trámites que actualmente pueden tomar entre 60 y 80 minutos podrían realizarse en hasta 10 minutos.

A partir del 11 de noviembre se podrán realizar trámites sin filas, sin traslados y con menos trámites presenciales, sin abusos de gestores y ya no tendrán que trasladarse a otros municipios para realizar sus trámites.