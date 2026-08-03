Imoveqroo pone en marcha la Ruta Calderitas; será gratuita durante su primera semana

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CHETUMAL.- Los habitantes de Calderitas contarán desde este lunes con una nueva alternativa de transporte público, luego de que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) inició operaciones de la Ruta Calderitas, la cual ofrecerá servicio gratuito durante sus primeros siete días como parte de un programa piloto.

La dependencia informó que la medida busca incentivar el uso de la nueva ruta y, al mismo tiempo, recopilar información sobre la demanda de pasajeros para realizar ajustes en horarios, frecuencias y recorridos antes de su operación definitiva.

Esta conexión era una de las más solicitadas por la población de la comunidad, debido a las dificultades para trasladarse diariamente a Chetumal y al costo que representa utilizar taxis como principal medio de transporte.

Durante la primera semana, los usuarios podrán abordar las unidades sin costo, lo que permitirá a la dependencia evaluar el comportamiento del servicio y detectar áreas de oportunidad para mejorar su funcionamiento.

Con la incorporación de este recorrido, la red de transporte urbano de Chetumal alcanza seis rutas en operación, mientras que el objetivo del instituto es concluir 2026 con al menos 10 rutas funcionando para fortalecer la movilidad en la capital del estado.

Se adelantó que ya se trabaja en el diseño de nuevos trayectos que ampliarán la cobertura del sistema. Entre ellos se encuentran las rutas Payo Obispo, Circuito Insurgentes y una Ruta Universitaria, enfocadas en atender la movilidad de estudiantes, trabajadores y habitantes de zonas con problemas de conectividad.

Estas acciones forman parte de la estrategia para consolidar un sistema de transporte público más eficiente, accesible y con mayor cobertura en el sur de Quintana Roo.