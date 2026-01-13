Separan a juez por violencia, pero seguirá cobrando y sin fecha de castigo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Tras los hechos que evidenciaron una conducta agresiva de un juzgador del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó su separación inmediata del cargo como medida cautelar, al considerar que incurrió en acciones contrarias a los principios de respeto y conducta que exige su investidura como servidor público. No obstante, el caso podría derivar también en un proceso penal, además del procedimiento interno en curso.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Heyden Cebada Rivas, informó que, como parte de las medidas aplicadas, el juzgador separado únicamente percibirá el 30 por ciento de su salario, conforme a lo establecido en materia de derechos humanos. Precisó que no se descarta la apertura de una carpeta de investigación penal, siempre y cuando la víctima presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

“El Tribunal de Disciplina activó de inmediato los protocolos. El juez está separado de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones y sólo recibe el 30 por ciento de su sueldo, como marca la norma. No vamos a permitir ni tolerar ninguna conducta de violencia, menos aún contra las mujeres. El actuar de jueces y magistrados debe ser impecable, dentro y fuera del tribunal, y no habrá impunidad para nadie”, afirmó Cebada Rivas.

Detalló que el Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano responsable de investigar y, en su caso, sancionar las faltas administrativas y disciplinarias cometidas por magistrados, jueces y personal del Poder Judicial, y subrayó la importancia de mantener una comunicación clara sobre este caso para evitar especulaciones, sin vulnerar los procedimientos internos.

El funcionario recordó que se trata del caso del juez de control penal José Luis Jonathan “N”, quien fue recientemente electo en la pasada elección judicial y cuya conducta fue denunciada por vecinos del fraccionamiento residencial donde vive, en la ciudad de Cancún, tras una agresión ocurrida en la vía pública en vísperas de Navidad.

De acuerdo con los señalamientos, el juez habría amenazado con un arma de fuego a su presunta pareja sentimental, lo que motivó su separación del cargo como juez penal de control, con especialización adicional en Justicia para Adolescentes.

Cebada Rivas señaló que, si bien existen otras investigaciones abiertas contra distintos funcionarios del Poder Judicial, este es el único caso en el que se ha documentado violencia física hasta el momento. Aclaró que no hay un plazo definido para la resolución del procedimiento disciplinario, debido a la autonomía del Tribunal de Disciplina Judicial.

“El tribunal recibe e investiga todas las quejas que se presentan, tanto internas como externas. Se analizan los hechos y se determina si procede o no una sanción. Al ser un órgano autónomo, no hay un tiempo establecido para concluir las investigaciones”, explicó.

Finalmente, reconoció que el nivel de violencia evidenciado en el video que se viralizó en redes sociales es preocupante, por lo que consideró necesario reforzar la capacitación y el diálogo con los juzgadores, a fin de que comprendan la responsabilidad que implica su función y se evite la repetición de este tipo de conductas.