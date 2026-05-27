Cuenta Pública exhibe a Diego Castañón: crédito de 50 mdp no se usó para aguinaldos

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Por Francisco Hernández

TULUM.- El gobierno del alcalde verdemorenista Diego Castañón Trejo engañó al pueblo de Tulum cuando dijo que había utilizado la mayor parte del crédito de 50 millones de pesos con Banorte para pagar aguinaldos el fin del año pasado, pues la Cuenta Pública Municipal revela que cuando cerró el 2025, el 31 de diciembre, el dinero del préstamo se mantenía guardado en una cuenta bancaria, y hasta la fecha no existe informe de cuál ha sido el uso de ese dinero que forzosamente devolverá la comuna con intereses en este 2026.

Gravemente, la Cuenta Pública de Tulum 2025 descubre que las prestaciones de los trabajadores municipales sólo fueron el pretexto para justificar un préstamo que realmente fue usado sólo para maquillar la contabilidad municipal, ante la necesidad de esconder una gran pérdida del patrimonio municipal causada en los últimos años por la mala administración de Diego Castañón.

En la primera semana de enero del 2026, el Tesorero Municipal de Tulum, Vicente Aldape Moncada, la voz que autorizó Diego Castañón para informar sobre el préstamo, realizó declaraciones que se difundieron como un comunicado con video y texto, en las que informó que los 50 millones de pesos fueron contratados con Banorte desde el 15 de diciembre del 2025.

Entonces, la información titulada “Ayuntamiento de Tulum avanza en ejecución de crédito por 76 millones de pesos”, difundida idénticamente en varios medios de comunicación, dice que el Tesorero “detalló que la mayor parte de los recursos se destinó al pago de aguinaldos y al cumplimiento de obligaciones obrero-patronales, mientras que el resto del monto contratado aún está en proceso de definición conforme a las prioridades administrativas”, y consta en la declaración de Vicente Aldape en video.

Esa información cobraba relevancia porque el año pasado terminó en Tulum con dos problemas graves relacionados con el aguinaldo y prestaciones laborales: primero, el retraso en el pago de la prestación hasta la noche del 19 de diciembre; y segundo, el pago incompleto que provocó una protesta de los trabajadores sindicalizados ante el Palacio Municipal el 23 de diciembre del 2025.

1.- El crédito permaneció guardado en cuenta bancaria de Banorte

Hoy, los trabajadores y el pueblo de Tulum pueden enterarse y saber con total certeza que el Tesorero Municipal, Vicente Aldape Moncada, y el alcalde Diego Castañón les mintieron descaradamente, pues la Cuenta Pública Municipal del ejercicio del 2025, entregada a la Auditoría Superior del Estado en abril y publicada ya en el portal electrónico oficial del ayuntamiento, revela que el dinero del crédito no se tocó durante el resto de diciembre del 2025, así que no se utilizó para pagar ningún gasto o necesidad municipal, y menos los aguinaldos y prestaciones.

En esa Cuenta Pública, el alcalde Diego Castañón y su Tesorero Municipal detallaron el saldo que tenían 72 cuentas bancarias del ayuntamiento al corte del 31 de diciembre de 2025, en el informe sobre el Efectivo y Equivalentes, disponible en las Notas a los Estados Financieros, página 34 de la Cuenta Pública Municipal 2025.

Esa lista de cuentas bancarias la encabeza precisamente la llamada “Crédito con institución bancaria”, cuenta del banco Banorte, la cual tenía saldo al último día del 2025 de 49 millones 837 mil 277 pesos con 41 centavos.

La cantidad faltante para el total de 50 millones de pesos del crédito, que es de 162 mil 723 pesos, es la mayor parte de lo que se tomó para pagar a Banorte comisiones de la apertura y disposición del crédito en ese mismo diciembre del 2025, que fueron en total 168 mil 165 pesos según la Cuenta Pública.

La Información de la Deuda Pública y Reporte Analítico de la Deuda contenida en la Cuenta Pública, página 24, dice que el crédito se contrató el 15 de diciembre y el dinero se dispuso hasta el 18 de diciembre.

Allí mismo consta el pago de comisiones del mes de diciembre a Banorte por los más de 168 mil pesos mencionados.

2.- Carencia de información transparente de uso y destino

Lo destacado de la Cuenta Pública es que sus informes financieros revelan y comprueban que el dinero del crédito de 50 millones de pesos cargado al pueblo de Tulum permaneció guardado en la cuenta bancaria todo el resto del mes de diciembre del 2025, sin ser usado para el gasto público de la comuna, mientras los trabajadores padecían el retraso del pago de su aguinaldo y otros ni siquiera lo recibieron.

La totalidad del crédito se pagará durante el 2026, más 3 millones 350 mil pesos en intereses, y para obtener el dinero para pagar ese préstamo, Diego Castañón Trejo recortó drásticamente en marzo la mitad del presupuesto para obras públicas de Tulum del 2026, detalle de lo cual se informó ayer en el Diario CAMBIO 22.

Pero aunque el crédito se pagará, en el Presupuesto de Egresos del 2026 no hay constancia de que se utilizará efectivamente para cubrir gastos de la comuna, pues aunque en marzo fue modificado para recortar y reasignar recursos para poder pagar esa deuda, en ninguna parte se le señala un destino para cubrir algún capítulo del gasto público.

La modificación del presupuesto recientemente aprobada sólo señala gastos que se cubren con recursos propios, como el pago de la deuda, y otros que se pagan con participaciones y aportaciones federales, y convenios de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Pero en ninguna parte menciona una asignación o reasignación de los recursos procedentes del financiamiento bancario de corto plazo para cubrir algún capítulo del presupuesto, sino sólo el descuento de 53 millones 350 mil pesos al gasto de Inversión Pública para reasignarlo al pago a Banorte, eso además de que el ingreso del crédito no fue contemplado en la Ley de Ingresos Municipal que se presentó para aprobación al Congreso del Estado y tampoco ha sido modificada.

3.- Trabajadores municipales utilizados como pretexto para endeudar a Tulum

Mientras tanto, el pueblo de Tulum fue engañado diciendo que la mayor parte del dinero fue para pagar las obligaciones patronales con los trabajadores del ayuntamiento.

El 19 de diciembre, al día siguiente de que Diego Castañón y Vicente Aldape ya habían recibido el depósito del crédito en la mencionada cuenta bancaria, los trabajadores del ayuntamiento de Tulum fueron citados por el personal de Recursos Humanos para recibir su aguinaldo a partir de las 5 de la tarde, pero pasaron varias horas haciendo larga fila sin recibir nada, hasta que les comenzaron a pagar en la noche.

Luego, el 23 de diciembre de 2025 trabajadores del Sindicato Único del ayuntamiento protestaron ante el Palacio Municipal por la falta del pago del aguinaldo a 35 jubilados sin pensión y sin seguridad social y a ocho trabajadores activos, según denunció su dirigente, Virgilio Kinil Canul.

Además, a los trabajadores no les habían entregado 78 canastas navideñas y las primas por cumpleaños correspondientes al segundo semestre del año, a pesar de ser prestaciones contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo.

A eso se suma que 248 trabajadores sindicalizados carecen de seguridad social, un derecho elemental del que un gobierno tiene doble obligación de dotarlos.

4.- Deuda usada para maquillar contabilidad de la mala administración de Diego Castañón

La Cuenta Pública revela que el pago de los aguinaldos y prestaciones de fin de año fue nada más un pretexto para justificar la contratación del crédito, porque el dinero realmente fue usado para tapar contablemente la merma de patrimonio que le ha causado la mala y corrupta administración de Diego Castañón al municipio de Tulum.

Porque alli donde informa sobre las cuentas bancarias, también se confirma que, con la suma de los casi 50 millones de pesos inmóviles en su cuenta bancaria, el ayuntamiento de Tulum cerró el 2025 con 366 millones 697 mil 392 pesos guardados en bancos, una tercera parte más que los 273 millones 263 mil pesos que tenía al cierre del 2024.

Además de los 50 millones del crédito de Banorte, entre estas cuentas tenía guardados otros 85 millones de pesos en remanentes de participaciones federales de años pasados, que no quiso tocar para cumplir sus obligaciones patronales con los trabajadores.

Este saldo de efectivo en bancos, así como la falta de uso del préstamo de 50 millones de pesos para cubrir gastos de fin de año, demuestran la verdad de lo que sostuvo el Diario CAMBIO 22 el 4 de febrero del 2026, que el crédito era innecesario por la alta disponibilidad de liquidez del ayuntamiento.

Eso lo indicó la calificadora HR Ratings, al evaluar al ayuntamiento de Tulum para la contratación del crédito, ya que contaba a septiembre del 2025 con una alta liquidez financiera, pues ya tenía 317 millones de pesos de efectivo disponibles en la tesorería y bancos, con lo que todavía le sobraban más de 100 millones de pesos en ahorros de haber cubierto todos los pagos que tenía pendientes si fuera necesario.

Al final del 2025, su saldo de efectivo y bancos fue de 368 millones 763 mil 720 pesos, según la Cuenta Pública, y sólo para eso sirvieron los 50 millones de pesos contratados con Banorte, para inflar este saldo contable en los informes financieros maquillados del gobierno de Diego Castañón, no para beneficio del pueblo de Tulum y menos de los trabajadores al servicio de la comuna.

Pero el del crédito no es el único mal manejo realizado en la administración de Tulum