Trump se atribuye muerte de ‘El Mencho’ en discurso del Estado de la Unión

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, aunque sin mencionarlo directamente por su nombre.

“Hemos derrocado a uno de los líderes del cártel más siniestros, lo vieron ayer. Nadie lo había visto, todos vieron lo que sucedió, es una fuerza diferente (militar) de la que teníamos antes”, expresó el mandatario ante legisladores.

En su mensaje, Trump destacó la estrategia de su administración para reforzar la “dominación estadounidense en el hemisferio occidental” y subrayó la ofensiva contra los cárteles de la droga en México y América Latina.

“Estamos también restaurando la seguridad y dominación estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera. Durante años, amplias extensiones de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han sido controladas por asesinos cárteles de la droga”, señaló.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió tras un operativo en México que, según la Casa Blanca, contó con intercambio de inteligencia entre ambos países.

Previamente, la Casa Blanca confirmó que no se tiene registro de víctimas estadounidenses derivadas de la violencia desatada en México tras el abatimiento del capo y advirtió que los cárteles enfrentarán “graves consecuencias” si dañan a ciudadanos de Estados Unidos.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró en entrevista con Fox News que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” contó con colaboración de inteligencia estadounidense.

“Esto no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Trump”, afirmó Leavitt, quien recordó que la administración designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y ha implementado “medidas letales” contra embarcaciones que presuntamente transportan droga en el Caribe y el Pacífico.