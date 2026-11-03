“Andy” López rechaza nexos con el huachicol fiscal y acusa a Salinas Pliego y Loret de Mola de iniciar campaña en su contra

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VILLAHERMOSA.- Andrés Manuel López Beltrán reconoció que conoció a Amílcar Olán Aparicio en Villahermosa, pero negó tener participación en sus negocios o vínculos con una presunta red de contrabando de combustibles. El exsecretario de Organización de Morena también rechazó haber contactado a funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en actividades relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

En un video difundido este martes 3 de noviembre desde Tabasco, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los señalamientos carecen de pruebas. Atribuyó su difusión a una campaña de desprestigio contra él, su padre y el movimiento de la Cuarta Transformación.

López Beltrán relató que conoció a Olán Aparicio hace varios años, cuando éste se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y otros materiales de construcción. Recordó que el 22 de julio de 2024 ya había negado que él o su familia recomendaran a personas o empresas para conseguir contratos o recursos públicos.

El morenista rechazó que su familia hubiera recurrido a socios, prestanombres o al tráfico de influencias para obtener beneficios. También negó que hubiera hablado con funcionarios de Marina, en persona, por teléfono o por cualquier otro medio, para intervenir en el tráfico ilegal de combustibles.

En el video se refirió al contraalmirante en retiro Fernando Farías Laguna, detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, y trasladado a México en agosto. López Beltrán afirmó que agentes del FBI habrían ofrecido protección e inmunidad a Farías Laguna y a su familia a cambio de que colaborara para implicarlo a él y a su padre. El exdirigente no presentó en el mensaje pruebas de ese presunto ofrecimiento.

López Beltrán señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, así como a Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza, de encabezar o participar en lo que calificó como una campaña de calumnias. Al cerrar su mensaje, insistió en que los señalamientos tienen una motivación política y negó que él o el expresidente hubieran participado en los delitos que se les atribuyen. “No nos vamos a doblar. No claudicaremos”, dijo.