Sheinbaum advierte riesgo de injerencia extranjera en elecciones de 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que existe un riesgo real de injerencia extranjera en las elecciones de 2027, por lo que respaldó la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para anular comicios cuando se demuestre intervención del exterior.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que en el pasado hubo financiamiento extranjero a la organización Mexicanos contra la Corrupción, la cual posteriormente respaldó una candidatura política.

Sheinbaum explicó que la reforma aprobada representa, por ahora, una modificación constitucional que deberá complementarse con leyes secundarias para definir con precisión en qué casos podría anularse una elección.

“¿Cómo demuestras que hubo intervención extranjera? Viene una discusión para determinar cuáles son las características para que no sea algo subjetivo”, señaló.

Cuestionada sobre si considera que existe un riesgo real de intervención externa en México, respondió:

“Sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en México”.

Añadió que, ante el contexto internacional actual, es importante establecer reglas claras sobre este tema.

“Con esta ofensiva que vemos desde afuera es importante que en México se regule. Está en la Constitución, tiene que especificarse qué quiere decir eso, si realmente hubo intervención”, afirmó.

La presidenta rechazó las críticas de la oposición, que acusa que la reforma busca garantizar la permanencia de Morena en el poder.

“Nada más falso. Todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Quien vote en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya injerencia”, declaró.

En otro tema, Sheinbaum se refirió a declaraciones del secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y consideró que estaban relacionadas con la reciente reunión denominada “Escudo de las Américas”, realizada en Florida.

Aseguró que México mantiene una relación de entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad, basada en la coordinación y el respeto a la soberanía nacional.

“Nadie en México quiere un conflicto con Estados Unidos y la Presidenta trabaja todos los días para no tener conflicto”, expresó.

Asimismo, destacó que la estrategia de construcción de paz impulsada por su gobierno está dando resultados, aunque —dijo— algunos sectores intenten minimizar la reducción del 49 por ciento en la incidencia de homicidios.

Subrayó que México combate la violencia y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero insistió en que el gobierno estadounidense también debe asumir responsabilidades atendiendo el consumo de drogas como un problema de salud pública y colaborando para frenar el tráfico ilegal de armas hacia el crimen organizado.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que México ha enfrentado históricamente una lucha constante para defender su soberanía e independencia.

“A nuestro país le ha costado mucho trabajo defender su soberanía e independencia, ha sido una lucha permanente por mantenerse como país independiente y soberano”, concluyó.