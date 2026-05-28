Consolida Playa del Carmen liderazgo gastronómico y económico con el Playa Grill Fest 2026

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PLAYA DEL CARMEN.- Playa del Carmen fortalecerá su proyección turística, gastronómica y económica con la segunda edición del “Playa Grill Fest 2026”, Festival Parrillero del Caribe Mexicano, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en el Parque Fundadores, con el respaldo del gobierno municipal encabezado por la presidenta Estefanía Mercado.

Durante la presentación oficial del evento, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández Flores, destacó que este festival representa una plataforma para impulsar la economía local, fortalecer el consumo de productos hechos en Playa del Carmen y abrir espacios de promoción para chefs, productores y restauranteros del municipio.

La funcionaria subrayó que, por instrucción de la presidenta municipal Estefanía Mercado, el gobierno continúa impulsando una estrategia de desarrollo económico enfocada en generar mayor derrama económica y consolidar a Playa del Carmen como un destino gastronómico de primer nivel en el Caribe Mexicano.

“Queremos que Playa del Carmen siga destacando no solamente por sus grandes eventos, sino también por su gastronomía, por el talento de nuestros chefs y por todo lo que producen nuestras comunidades”, expresó.

Estefanía Hernández recordó que, en su primera edición, el festival reunió a 22 expositores y registró una asistencia superior a las 10 mil personas, generando una derrama económica aproximada de 550 mil pesos, cifras que se espera superar este año.

Como parte de la visión de desarrollo económico impulsada por el gobierno municipal, el festival dará prioridad al uso de productos locales provenientes de más de 402 productores del municipio, entre ellos carne, frutas, verduras, huevo de granja e insumos agropecuarios.

“Queremos que la riqueza permanezca en Playa del Carmen y que los restaurantes consuman productos hechos por nuestra gente”, señaló la secretaria.

Por su parte, el presidente de Cocineros de Quintana Roo, Marcy Bezaleel Pacheco, informó que esta edición contará con la participación de 14 parrilleros, además de artesanos y productores locales, aunado a actividades culinarias enfocadas en cocina de humo, degustaciones y exhibiciones gastronómicas.

Entre las principales atracciones destacan la preparación en vivo de una vaca entera a la parrilla, lechones y diversos cortes preparados por chefs y especialistas de la región.

Asimismo, el chef Antonio Moctezuma explicó que el festival será de acceso familiar y ofrecerá degustaciones a precios accesibles, música en vivo, área infantil y un corredor de productores locales. Añadió que el 10 por ciento de lo recaudado será destinado a huertos comunitarios y proyectos de seguridad alimentaria.

Las actividades se desarrollarán de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche en el Parque Fundadores, e incluirán música en vivo, área familiar, corredor gastronómico y espacios para productores locales y artesanos.

En la presentación también participó Lucas Burcetti, quien reiteró el compromiso del sector empresarial con el crecimiento turístico y gastronómico del destino.

Con eventos como el Playa Grill Fest 2026, Playa del Carmen continúa fortaleciendo su economía local, promoviendo el talento culinario regional y generando espacios de convivencia para residentes y visitantes.