Sheinbaum anuncia Farmacias del Bienestar; surtirán medicamentos de ‘Salud Casa por Casa’

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el arranque de operación de las farmacias del Bienestar, las cuales se ubicarán en centros de salud del IMSS Bienestar y tiendas del Bienestar; la primera etapa arrancará en el Estado de México.

De acuerdo a la información, mediante el programa de Salud Casa por Casa, los brigadistas podrán emitir recetas médicas para que los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan acudir a recoger sus medicinas sin hacer filas.

“Ahora ya les van a poder recetar su medicamento o llevarlos al centro de salud si requieren la visita de un médico; con esta receta van a poder recoger sus medicamentos donde les digan los y las enfermeras”, explicó.

Los módulos de Farmacias del Bienestar tendrán constantemente medicinas disponibles, y los brigadistas visitarán al paciente cada dos meses, para evaluar su estado de salud y verificar que medicamentos les hacen falta.

En los casos en que los brigadistas detecten por primera vez un padecimiento crónico, se podrá realizar una consulta médica vía telefónica para que se emita la receta médica en el momento.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo de este modelo es garantizar la distribución de medicamentos gratuitos a adultos mayores y personas con discapacidad, complementando el esquema de atención domiciliaria.

“A partir de esto ya siempre van a recibir sus medicamentos los beneficiarios. Este es el programa de Salud casa por casa que se complementa con Farmacias del Bienestar”, señaló.

Tras su intervención, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, presentó el nuevo modelo de atención médica y surtido de recetas dirigido principalmente a dos sectores vulnerables de la población.

Según explicó el funcionario el objetivo principal de estas acciones serán los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes mediante una consulta telefónica con médicos especializados del equipo de Bienestar, se podrán emitir nuevas recetas para quienes padecen enfermedades que no habían sido diagnosticadas previamente.

Fuente: Excélsior