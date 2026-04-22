Volker Türk llega a Palacio Nacional para abordar crisis de desapariciones

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, arribó este miércoles por la mañana a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión tiene como eje principal el análisis de la problemática de desapariciones de personas en el país, uno de los temas más sensibles en la agenda de derechos humanos. De acuerdo con información oficial, el funcionario ingresó al recinto alrededor de las 9:32 horas por la puerta de Corregidora, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El diálogo entre la mandataria y el representante de la Organización de las Naciones Unidas se desarrolla en un contexto de atención internacional sobre la situación de personas desaparecidas en México, así como de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer los mecanismos de búsqueda, atención a víctimas y acceso a la justicia.

Durante el encuentro se prevé abordar esquemas de cooperación entre México y la ONU en materia de derechos humanos, particularmente en el diseño e implementación de estrategias para enfrentar esta problemática.

El Alto Comisionado ha señalado previamente la necesidad de reforzar las capacidades institucionales, mejorar los sistemas de registro y garantizar investigaciones efectivas que contribuyan a combatir la impunidad.

Por su parte, el gobierno federal ha reiterado que mantiene como prioridad la atención a víctimas, el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La visita forma parte del seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos y del diálogo permanente con organismos multilaterales, abriendo la puerta a nuevas recomendaciones y acompañamiento técnico por parte de la ONU.