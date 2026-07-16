Sheinbaum rechaza que nuevo incidente en Interoceánico impacte en reactivación de tren de pasajeros

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México investiga el incidente registrado en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y aclaró que no se trató de un descarrilamiento, sino de un percance que ya es analizado por las autoridades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que dos unidades articuladas de un tren de carga presentaron un incidente en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca, sin que los vagones se salieran completamente de las vías.

“No es descarrilamiento. Se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo la revisión”, declaró.

El percance ocurrió el 14 de julio y, de acuerdo con el Gobierno federal, no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Sheinbaum también descartó que este hecho afecte el proceso para reactivar el servicio de pasajeros del Corredor Interoceánico, suspendido desde el descarrilamiento ocurrido en diciembre de 2025.

Explicó que ya fueron entregadas las observaciones técnicas de la empresa consultora alemana TÜV Rheinland, las cuales servirán para fortalecer las condiciones de seguridad del proyecto ferroviario.

La presidenta señaló que el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, trabaja junto con el Corredor Interoceánico en la implementación de las recomendaciones emitidas por la consultora.

Agregó que, una vez concluidas las revisiones, el Gobierno federal dará a conocer las acciones que se adoptarán para reforzar la operación del sistema ferroviario y garantizar la seguridad del servicio.