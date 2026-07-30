Sheinbaum anuncia inversión de $2 mil millones para la compra de barcos y barreras contra el sargazo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia nacional de atención al sargazo en las costas de Quintana Roo, la cual estará enfocada en la captura de la macroalga en el mar y su recolección en playas bajo criterios ambientales que eviten afectaciones a los ecosistemas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que los recursos serán canalizados a través de la Secretaría de Marina y Fonatur para ampliar la capacidad operativa frente al arribo de sargazo.

Habrá más barcos y barreras antisargazo

Sheinbaum detalló que el plan contempla la adquisición de más embarcaciones sargaceras y la instalación de nuevas barreras de contención para interceptar la macroalga antes de que llegue a la costa.

Asimismo, señaló que se reforzarán las labores de limpieza en las playas siguiendo las normas ambientales vigentes, con el propósito de retirar el sargazo sin provocar pérdida de arena ni daños al entorno natural.

Indicó que estas acciones se concentrarán en cinco de los principales destinos turísticos del estado: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, donde se ubican entre 40 y 50 kilómetros de litoral prioritario.

La presidenta añadió que un nuevo barco sargacero entrará en operación próximamente y otra embarcación será incorporada el próximo año para fortalecer las tareas de contención.

Coordinación con el sector turístico

La titular del Ejecutivo federal destacó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada con empresarios y hoteleros de Quintana Roo para mejorar la atención al fenómeno y proteger la actividad turística.

Además, aseguró que numerosas playas del estado permanecen libres de sargazo e invitó a los visitantes a seguir eligiendo el Caribe mexicano como destino.

Estrategia se desarrollará en dos etapas

Desde Palacio Nacional, el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la estrategia se desarrollará en dos etapas:

La primera, prevista para 2026, contempla una inversión de 768.7 millones de pesos, con la que se incrementará la capacidad de recolección a mil 870 toneladas diarias. Para ello se incorporarán dos remolcadores, seis sargaceros costeros, se instalarán 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera para proteger las playas de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

La segunda etapa, programada para 2027, permitirá elevar la capacidad de recolección hasta 4 mil toneladas diarias mediante la adquisición de más buques sargaceros, la colocación de nuevas barreras de contención y el fortalecimiento del equipo destinado a la limpieza de playas.

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que los próximos 1 y 2 de octubre se llevará a cabo una reunión mundial sobre el sargazo, en la que participarán diversos países para analizar soluciones al fenómeno.

Añadió que Japón ha manifestado su interés en colaborar con México mediante el apoyo de embarcaciones especializadas para la recolección de sargazo, como parte de los esfuerzos de cooperación internacional para enfrentar este desafío ambiental.

Buscan convertir el sargazo en materia prima

Durante la conferencia también se expusieron proyectos para aprovechar la macroalga en procesos industriales y de economía circular.

Claudia Sheinbaum explicó que el sargazo ya se utiliza para fabricar materiales de construcción, como ladrillos, y para producir biofertilizantes, por lo que representa una oportunidad de aprovechamiento una vez recolectado.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que en Quintana Roo ya opera una planta destinada a generar biogás a partir del sargazo, proyecto en el que se invirtieron más de 14 millones de pesos, y adelantó que se prevé ampliar esta infraestructura en Cancún.

Añadió que también avanza la producción de biofertilizantes mediante el procesamiento de sargazo fresco.

En tanto, Félix Navarrete, representante de Carbonwave, afirmó que la macroalga puede refinarse para separar metales pesados y aprovechar sus componentes, además de destacar su capacidad para capturar dióxido de carbono y transformar nutrientes presentes en el mar.