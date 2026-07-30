Tras el caso de Dafne, SEP ordena clausurar planteles militarizados para el ciclo 2026-2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que ninguna institución educativa que se identifique como “militar”, “militarizada”, “castrense” o con alguna denominación similar podrá iniciar operaciones durante el ciclo escolar 2026-2027, como parte de las acciones derivadas del caso de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, instruyó a las autoridades educativas de las entidades federativas y de la Ciudad de México a verificar que, antes del 31 de agosto, no existan planteles que ofrezcan servicios educativos bajo ese tipo de denominaciones o modalidades.

Ordenan revisar permisos y reconocimientos oficiales

La medida da continuidad al aviso emitido por la SEP el pasado 24 de julio, luego de que el feminicidio de Dafne Zapata abriera el debate sobre la supervisión y funcionamiento de instituciones privadas que promueven una formación de carácter militar.

Como parte de las acciones, Mario Delgado solicitó a las secretarías de Educación estatales revisar de manera exhaustiva las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a escuelas particulares.

En caso de detectar planteles que operen bajo esas modalidades, deberán suspender sus actividades e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva.

Deberán entregar documentos y devolver pagos

La SEP también estableció que las instituciones afectadas deberán entregar de inmediato la documentación académica de sus estudiantes, incluidos certificados totales o parciales, para garantizar la continuidad de sus estudios.

Asimismo, precisó que cualquier pago realizado por servicios educativos aún no prestados, como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros conceptos, deberá ser reembolsado de manera inmediata a las familias.

Educación militar corresponde únicamente a las Fuerzas Armadas

En el comunicado, Mario Delgado Carrillo afirmó que este tipo de modelos educativos son incompatibles con los principios del Sistema Educativo Nacional, al recordar que la formación militar corresponde exclusivamente al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El funcionario subrayó que la Nueva Escuela Mexicana promueve una educación humanista basada en el diálogo, la cultura de paz y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes.