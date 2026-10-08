Sheinbaum anuncia regreso de Air Canada, WestJet y Air Transat al aeropuerto de Tulum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la disminución de la actividad turística en Tulum a la temporada baja y descartó que las aerolíneas hayan señalado problemas de inseguridad como motivo para suspender o reducir sus operaciones hacia este destino de Quintana Roo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que la caída en la llegada de visitantes corresponde al comportamiento estacional del turismo y confió en que la actividad se recupere a partir de noviembre, cuando comienza el periodo de mayor afluencia, que se prolonga hasta marzo.

“Actualmente estamos en una temporada baja de turismo, y viene la temporada alta que es de noviembre a marzo”, expresó al referirse a la situación que enfrenta el destino y a los ajustes realizados por distintas compañías aéreas.

Sheinbaum señaló que existen reservaciones y vuelos programados para los próximos meses, por lo que consideró que la llegada de turistas podría incrementarse conforme avance la temporada invernal.

Como parte de las expectativas de recuperación, destacó que Air Canada, WestJet y Air Transat tienen previsto reanudar operaciones internacionales hacia Tulum a partir del 25 de octubre.

De acuerdo con las proyecciones mencionadas por la presidenta, las operaciones internacionales hacia este destino podrían registrar un incremento de 93 por ciento, impulsadas por la reactivación de rutas y la demanda prevista para los meses de mayor actividad turística.

La mandataria también abordó la reducción de vuelos de aerolíneas nacionales, particularmente las decisiones anunciadas por Aeroméxico y Volaris, que han generado cuestionamientos sobre el desempeño del Aeropuerto Internacional de Tulum.

En el caso de Aeroméxico, explicó que la compañía comunicó al Gobierno federal su decisión de retirar temporalmente sus operaciones debido al costo del combustible y a consideraciones relacionadas con su estrategia comercial.

Respecto a Volaris, precisó que la empresa restringió la ruta entre Guadalajara y Tulum, aunque mantiene otras operaciones hacia el destino.

Sheinbaum insistió en que las explicaciones recibidas de las compañías no incluyen señalamientos sobre condiciones de inseguridad que impidan o desincentiven los vuelos.

“Para nosotros nunca nos han mencionado cuestiones de inseguridad en Tulum, más bien son cuestiones de negocio de las propias empresas”, afirmó.

De esta manera, la presidenta sostuvo que los cambios en la conectividad aérea responden principalmente a decisiones comerciales, entre ellas los costos de operación y las condiciones de demanda que enfrentan las aerolíneas.

No obstante, sus declaraciones se refieren a los motivos comunicados por las empresas al Gobierno federal y no constituyen, por sí mismas, una evaluación integral de todos los factores que pueden influir en la llegada de visitantes al destino.

Por otra parte, el director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, informó que la aerolínea estatal mantiene vuelos diarios hacia Tulum y que ampliará sus operaciones durante la temporada de invierno.

El funcionario explicó que la empresa tiene previsto incorporar 24 vuelos adicionales durante diciembre y parte de enero, con el propósito de atender el incremento de la demanda de pasajeros nacionales hacia el Caribe mexicano.

La ampliación de frecuencias forma parte de la estrategia comercial de Mexicana para aprovechar el periodo vacacional de fin de año, cuando se espera una mayor movilización de turistas hacia Quintana Roo.

Durante la conferencia también se presentaron datos sobre el comportamiento de otros destinos turísticos del sureste del país, entre ellos Cozumel, que registró la llegada de tres millones de cruceristas entre enero y agosto de 2026.

Esa cifra representó un incremento de 10.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la información expuesta por la presidenta.

Sheinbaum destacó además la incorporación de nuevas rutas aéreas procedentes de Montreal y Toronto, como parte de la conectividad internacional que mantiene el Caribe mexicano.

La mandataria reiteró que las compañías aéreas modifican sus itinerarios y frecuencias en función de diversos factores económicos, particularmente el precio de la turbosina y las condiciones de sus respectivos mercados.

Frente a la reducción reciente de operaciones en Tulum, el Gobierno federal mantiene su expectativa de que la temporada alta y el regreso de vuelos internacionales permitan recuperar parte de la actividad turística durante los próximos meses.

Por ahora, la presidenta atribuye las dificultades del destino a factores estacionales y comerciales, mientras que las proyecciones de recuperación dependerán del comportamiento efectivo de las reservaciones, la demanda de pasajeros y las operaciones que finalmente realicen las aerolíneas.