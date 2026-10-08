Claudia Sheinbaum califica de absurda versión de Alberto Anaya sobre intervención estadounidense en Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las declaraciones del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien aseguró que existieron presiones de Estados Unidos en la designación de coordinadores estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó de absurda la versión del dirigente petista y sostuvo que carece de elementos que permitan respaldarla.

“Es un absurdo, realmente. No tiene ningún sustento lo que está diciendo”, respondió al ser cuestionada sobre los señalamientos de Anaya y la posibilidad de una intervención estadounidense en las decisiones internas del partido.

Sheinbaum defendió el procedimiento de selección utilizado por Morena y recordó que, desde su fundación, el partido estableció las encuestas como mecanismo para definir a quienes asumirían las coordinaciones políticas y, posteriormente, participarían en sus procesos de selección de candidaturas.

La presidenta reconoció que los mecanismos internos de los partidos pueden presentar deficiencias y estar sujetos a modificaciones, pero insistió en que el método de las encuestas forma parte de las reglas adoptadas por Morena desde sus orígenes.

“Todo esquema es perfectible, el de cualquier partido político. Pero Morena desde su formación tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuesta”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal también admitió que los resultados de estos procedimientos pueden generar inconformidades entre los aspirantes y las fuerzas políticas que respaldan a determinadas personas.

Explicó que no siempre resultan seleccionados quienes cuentan con el apoyo de otros partidos o de determinados grupos políticos, circunstancia que, desde su perspectiva, puede dar lugar a cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas.

“Y pues es el resultado de las encuestas y hay veces que pues no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos u otra persona”, señaló.

Sheinbaum consideró que algunas de las interpretaciones surgidas después de estos procesos carecen de sustento y rechazó que los desacuerdos internos puedan tomarse como evidencia de presiones provenientes del extranjero.

Sus declaraciones se produjeron después de que Alberto Anaya planteara la presunta intervención de Estados Unidos en la definición de coordinadores estatales de Morena, en el contexto de los preparativos políticos para los comicios de 2027.

La mandataria no presentó información adicional sobre el origen de los señalamientos del dirigente petista, pero reiteró que las decisiones internas de Morena responden al mecanismo de encuestas establecido por esa organización.

La controversia pone de manifiesto las diferencias expresadas entre dirigentes de partidos aliados respecto de los procedimientos de selección política, aunque las declaraciones difundidas no aportan elementos que permitan acreditar la intervención estadounidense denunciada por Anaya.

Por su parte, Sheinbaum mantuvo su respaldo al sistema de encuestas y reconoció que sus resultados no necesariamente satisfacen las expectativas de todos los participantes o de las organizaciones políticas involucradas.