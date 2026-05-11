Sheinbaum asegura que ajuste escolar fue respaldado por secretarios de Educación de los 32 estados

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CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal buscará mantener el esquema tradicional de seis semanas de vacaciones en el calendario escolar 2025-2026, luego de la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este lunes la Secretaría de Educación Pública (SEP) sostendrá una reunión con autoridades educativas estatales para definir el calendario definitivo del próximo ciclo escolar.

Sheinbaum señaló que la propuesta presentada por el titular de la SEP, Mario Delgado, no fue una decisión unilateral, sino una iniciativa respaldada por los secretarios de educación de las 32 entidades federativas y la Ciudad de México.

“El calendario escolar que anunció el secretario de Educación Mario Delgado fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de educación de los 32 estados y la CDMX, no fue una ocurrencia, sino una petición de muchos maestros y padres de familia”, declaró.

La discusión surgió después de que la SEP planteara concluir las clases el próximo 5 de junio, más de un mes antes de la fecha originalmente prevista. Entre los argumentos expuestos se encuentran las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que México será una de las sedes.

La propuesta provocó reacciones divididas entre docentes, padres de familia y especialistas en educación, quienes advirtieron que un recorte amplio al calendario podría afectar el cumplimiento del programa académico y aumentar el rezago educativo.

Ante ello, la presidenta aclaró que todavía no existe un calendario definitivo y aseguró que el objetivo es encontrar una solución equilibrada que permita conservar el periodo vacacional sin afectar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, detalló que inicialmente algunas autoridades educativas planteaban ampliar aún más el periodo vacacional; sin embargo, tras escuchar las inquietudes de madres y padres de familia, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas volvió a reunirse para revisar la propuesta y construir consensos.

Finalmente, la SEP informó que continuará el análisis técnico y pedagógico antes de publicar oficialmente el calendario escolar correspondiente al ciclo 2025-2026.