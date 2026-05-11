Cae presunto operador del Cártel del Noroeste tras cateos en Nuevo León

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MONTERREY.- En un operativo coordinado entre fuerzas federales, fue detenido José Antonio “N”, identificado como presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste, tras la ejecución de cuatro cateos en Nuevo León.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación derivada del reciente aseguramiento de un buque en costas de Tamaulipas.

De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el detenido es señalado como operador clave en actividades relacionadas con lavado de dinero y contrabando de combustible, conocido como huachicoleo.

Durante las diligencias también fue detenida Rosario Flores “N”, de 41 años, quien se encontraba en uno de los inmuebles intervenidos.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego de distintos calibres, dosis de droga listas para su distribución, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y diversa documentación.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el rescate de siete tigres localizados en las propiedades cateadas. Los ejemplares quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para garantizar su bienestar y seguridad.

Las investigaciones señalan que los inmuebles intervenidos estarían relacionados con Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”, socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES S.A. de C.V., presuntamente dedicada a la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita provenientes de Estados Unidos y vinculada con el Cártel del Noreste.

Según las autoridades, José Antonio “N” sería uno de los principales operadores de Blanco Cantú. Además, enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la posesión de fauna silvestre, debido a que no contaría con permisos emitidos por la Semarnat.

Las dependencias federales señalaron que este operativo representa un golpe a la estructura financiera y logística del grupo criminal, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vínculos con otros delitos en la región.