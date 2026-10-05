Sheinbaum asegura que Tulum se recuperará y anuncia que el jueves presentará acciones para el destino

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Tulum recuperará su actividad turística y adelantó que el próximo jueves su gobierno dará a conocer información sobre la situación particular que enfrenta el destino, después de los ajustes anunciados en la conectividad aérea.

Durante la conferencia matutina de este 5 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre la situación de Tulum y la decisión de Aeroméxico de suspender temporalmente operaciones en su aeropuerto.

Sheinbaum relacionó parte de la reducción de los viajes internacionales con el incremento mundial en el precio de los combustibles y, particularmente, de la turbosina utilizada por las aerolíneas.

Explicó que el Gobierno federal ha aplicado medidas para contener los precios de la gasolina regular y el diésel en México, con el propósito de evitar que el encarecimiento internacional de los energéticos genere mayores presiones inflacionarias.

La mandataria señaló que, sin estos apoyos, el precio de la gasolina regular podría ubicarse alrededor de los 30 pesos por litro o más, mientras que el diésel superaría los 35 pesos, en contraste con los precios que actualmente se mantienen mediante la estrategia gubernamental.

Sin embargo, reconoció que trasladar un esquema similar a la turbosina resulta más complicado, debido a las características internacionales de la industria aérea y al abastecimiento de combustible que realizan las compañías en diferentes países.

El Gobierno federal ya había señalado meses atrás que el aumento internacional del precio de la turbosina estaba repercutiendo en la conectividad aérea y en el turismo internacional. En julio, Sheinbaum afirmó que este combustible había registrado incrementos de entre 20 y 30 por ciento, mientras las aerolíneas realizaban ajustes en sus frecuencias.

La presidenta sostuvo ahora que el fenómeno no afecta exclusivamente a México, sino que la reducción de viajes internacionales se ha presentado también en otros países como consecuencia de los mayores costos para las aerolíneas.

No obstante, consideró que Tulum enfrenta circunstancias particulares que serán abordadas por su administración en los próximos días.

“Tulum tiene algo particular y ya lo vamos a platicar el jueves y se va a recuperar sin problema”, afirmó Sheinbaum.

La situación de la conectividad aérea se suma a los desafíos que ha enfrentado el destino durante los últimos meses. El Gobierno federal y el de Quintana Roo han implementado diversas acciones para fortalecer la actividad turística, entre ellas una estrategia integral para atender el problema del sargazo.

En julio, la administración federal anunció una inversión de dos mil millones de pesos para reforzar la recolección de sargazo en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, mediante más embarcaciones, barreras y equipo para las playas públicas.

Sheinbaum no adelantó este lunes cuáles serán las medidas específicas para atender la situación de Tulum y señaló que será el jueves cuando se explique con mayor detalle el panorama del destino y las acciones previstas para impulsar su recuperación.