Sheinbaum atribuye a provocaciones los incidentes durante protesta de la CNTE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en las movilizaciones realizadas este lunes por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hubo actos de provocación y consideró que quienes participaron en los incidentes violentos no necesariamente pertenecen al magisterio disidente.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que el Gobierno federal mantiene abiertas las vías de diálogo con los docentes y destacó que este martes continuará la mesa de negociación encabezada por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

Señala posibles provocaciones en las protestas

Al ser cuestionada sobre los hechos registrados durante las manifestaciones, donde se reportó un enfrentamiento que dejó un maestro lesionado y un intento de apoderarse de un camión de servicios públicos, Sheinbaum llamó a privilegiar el diálogo.

“Lo están informando la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación. Creo que ayer hubo mucha provocación. La verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación. Pero bueno, hay diálogo, que es muy importante”, declaró.

La Presidenta evitó profundizar sobre los hechos y señaló que serán las dependencias encargadas de las negociaciones las que informen sobre el avance de las conversaciones con el magisterio.

Gobierno mantiene mesa de negociación con la CNTE

Sheinbaum confirmó que este martes continuará la mesa de trabajo entre representantes de la CNTE y funcionarios federales, con el objetivo de atender las demandas planteadas por el movimiento magisterial.

La mandataria subrayó que el diálogo sigue siendo la principal herramienta para buscar acuerdos y evitar una escalada en el conflicto.

Reitera derecho a la manifestación pacífica

Respecto a las movilizaciones y bloqueos que mantiene la CNTE, la titular del Ejecutivo federal reiteró que los docentes tienen derecho a expresarse y manifestarse, siempre que las protestas se desarrollen de manera pacífica.

“Tienen derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, es lo que hemos dicho siempre”, sostuvo.

Asimismo, indicó que corresponde a las secretarías de Gobernación y Educación Pública informar sobre los resultados de las mesas de diálogo y las posibles soluciones a las demandas del magisterio.

Evita pronunciarse sobre posible impacto en el Mundial 2026

Al ser cuestionada sobre si las protestas podrían tener un trasfondo político o afectar actividades relacionadas con la Copa del Mundo de 2026, particularmente la instalación del FIFA Fan Fest y otros eventos programados en la Ciudad de México, Sheinbaum evitó emitir una opinión directa.

“Bueno, pues ya que vayan informando cómo va el diálogo”, respondió.

La CNTE mantiene diversas acciones de protesta en distintos puntos del país como parte de sus exigencias laborales y de seguridad social, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno federal.