Sheinbaum pide al embajador de Estados Unidos respetar los asuntos internos de México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, a respetar los asuntos internos del país, luego de las declaraciones que realizó el diplomático sobre el combate al narcotráfico y la necesidad de evitar que el tema se convierta en motivo de confrontación política.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó que las decisiones y debates políticos de México corresponden exclusivamente a los mexicanos.

“Los asuntos de México le corresponden a los mexicanos”

Al referirse a los comentarios realizados por el representante diplomático estadounidense, Sheinbaum señaló que el papel de los embajadores debe centrarse en fortalecer la relación bilateral y mantener una actitud respetuosa hacia la política interna de cada nación.

“Hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, afirmó.

La presidenta enfatizó que su postura fue expresada de manera respetuosa y en apego a los principios diplomáticos que rigen las relaciones entre ambos países.

Destaca respeto de diplomáticos mexicanos en el extranjero

Sheinbaum recordó que los representantes diplomáticos de México acreditados en otros países mantienen una conducta de respeto hacia las decisiones internas de las naciones donde desempeñan sus funciones.

Indicó que esta actuación responde a los principios establecidos en la Constitución y en la política exterior mexicana.

“Lo digo respetuosamente. Es importante que los embajadores se mantengan en el ámbito de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, expresó.

Reitera cooperación con Estados Unidos

Pese al señalamiento, la mandataria reiteró que la relación entre México y Estados Unidos se mantiene basada en la cooperación y la coordinación institucional.

Señaló que ambos gobiernos deben continuar trabajando conjuntamente en temas de interés común, particularmente en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

“Que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio”, sostuvo.

México defiende una relación de colaboración sin injerencias

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de diversos temas de cooperación bilateral relacionados con seguridad, migración y combate al tráfico de drogas.

La presidenta ha insistido en distintas ocasiones que México mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos, pero siempre bajo los principios de respeto mutuo, soberanía nacional y no intervención en asuntos internos.