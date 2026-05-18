Sheinbaum propone aplazar elección judicial de 2027 a 2028

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para aplazar de 2027 a 2028 la elección del Poder Judicial, además de proponer diversos ajustes al modelo de votación y selección de candidaturas.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que la propuesta busca evitar complicaciones operativas y reducir la carga electoral prevista para 2027.

“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del Poder Judicial en 2028 con algunas características especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró a la Consejería Jurídica y ella me sugirió que era importante mover la elección para el 28 dada la cantidad de puestos que se elegirán en el 27”, señaló.

Sheinbaum indicó que uno de los principales motivos es evitar confusión entre los votantes, ya que de mantenerse la elección judicial en 2027, la ciudadanía tendría que participar en dos procesos distintos y acudir a diferentes casillas.

Además, sostuvo que el cambio permitiría generar un ahorro estimado de 2 mil millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la iniciativa contempla al menos seis modificaciones relevantes al esquema original de la reforma judicial.

Entre los cambios propuestos destaca que la elección judicial se realice el domingo 4 de junio de 2028 y que sea concurrente con el proceso de revocación de mandato.

Asimismo, se plantea reducir el número de candidaturas a únicamente dos aspirantes por distrito y especialidad, además de crear un comité integrado por representantes de los tres poderes para revisar los perfiles de quienes busquen competir.

Otro de los puntos incluye modificar el mecanismo de conteo de votos, con el objetivo de que el escrutinio se realice directamente en las casillas y no en las juntas distritales.

La iniciativa también contempla precisar las reglas de armonización de las reformas judiciales en los estados y adelantar de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general del proceso.

La propuesta será enviada este mismo lunes a la Cámara de Diputados para su análisis durante un posible periodo extraordinario. En caso de avanzar, deberá ser aprobada posteriormente por el Senado y por los congresos locales.

Luisa María Alcalde estimó que, de contar con los respaldos necesarios, la reforma podría quedar aprobada a inicios de junio.