Sheinbaum confirma investigación por muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango

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CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango es investigada por autoridades sanitarias federales para determinar si existe algún factor común entre los casos, luego de que en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) fuera detectada una bacteria cuya relación con los fallecimientos todavía no ha sido establecida.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se trasladó a Durango para dar seguimiento a las investigaciones y mantener contacto con las familias afectadas.

“Lamentablemente, los bebés que fallecieron, está también Zoé ahí. Se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que provocó y estar en contacto con las familias”, señaló durante su conferencia matutina.

Los cinco recién nacidos permanecían internados en la UCIN del Hospital General de Zona número 1 de la ciudad de Durango. Tres fallecieron el 15 de septiembre, otro el día 18 y el quinto el 19, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

Tras los decesos, el IMSS inició una revisión clínica y epidemiológica para establecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar si existe alguna relación entre ellos.

Durante las labores de vigilancia se detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Sin embargo, el propio Instituto ha precisado que la presencia del microorganismo no explica por sí sola las cinco muertes, por lo que las causas continúan bajo investigación.

Como medida preventiva, la UCIN fue cerrada temporalmente a nuevos ingresos y se aplicaron acciones de aislamiento, limpieza y desinfección, vigilancia epidemiológica y toma de cultivos de seguimiento. Hasta el corte del 20 de septiembre, estos últimos habían resultado negativos y no se habían identificado nuevos pacientes sospechosos dentro del área.

La Secretaría de Salud federal también envió a Durango personal técnico de la Dirección General de Epidemiología y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el objetivo de realizar verificaciones y determinar las circunstancias de los fallecimientos.

Las autoridades sanitarias de Durango participan igualmente en las revisiones y han tomado muestras en diferentes áreas del hospital para establecer el origen de la bacteria detectada y determinar si tuvo alguna participación en los casos.

Sheinbaum indicó que la situación registrada en Durango se atiende como un caso específico y la diferenció de otros problemas reportados recientemente en los servicios de salud de algunas entidades.

Mientras continúan los análisis clínicos, epidemiológicos y sanitarios, el IMSS mantiene las medidas de vigilancia en el hospital y el acompañamiento a las familias de los cinco recién nacidos, sin que hasta ahora exista una conclusión oficial sobre qué provocó los fallecimientos.