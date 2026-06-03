Sheinbaum cuestiona supuesta investigación de EU contra los gobernadores Durazo y Villarreal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que existen intereses de grupos en Estados Unidos que buscan desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación, luego de que el diario Los Angeles Times publicara que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas habrían sido objeto de medidas migratorias e investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria cuestionó el propósito de hacer públicas este tipo de versiones y sugirió que algunas filtraciones buscan generar incertidumbre entre actores políticos mexicanos.

“Ellos tienen que aclarar, pero la pregunta es cuál es la intención de quitar una visa y además hacerlo público”, expresó.

Sheinbaum afirmó que quienes participan en la Cuarta Transformación deben mantenerse tranquilos mientras actúen en favor de la población y reiteró que existe el derecho de cuestionar los motivos detrás de este tipo de señalamientos.

La presidenta recordó además que, durante el mensaje que ofreció el pasado fin de semana en el Monumento a la Revolución, advirtió sobre la existencia de sectores de la ultraderecha estadounidense que, a su juicio, buscan influir en la vida política nacional rumbo a los próximos procesos electorales.

Las declaraciones se producen después de que el diario estadounidense reportara que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal serían investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con organizaciones criminales. La publicación también señaló que ambos podrían seguir ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial de carácter temporal.

Tras difundirse la información, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron las versiones. La vocera del gobierno sonorense, Paloma Terán, aseguró que Durazo mantiene vigente su visa y que no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones en su contra.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, calificó el reportaje como una publicación basada en señalamientos sin pruebas y negó que existan elementos que sustenten las acusaciones contra el mandatario estatal.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial por parte de autoridades estadounidenses que confirme las investigaciones referidas en el reportaje.