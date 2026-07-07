Sheinbaum cuestiona versión de EU sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada; pide esclarecer papel del FBI

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las versiones sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y planteó la posibilidad de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, haya ocultado información respecto a una presunta participación del FBI en el operativo realizado en julio de 2024.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que existen contradicciones entre las declaraciones oficiales emitidas por autoridades estadounidenses y la información difundida recientemente sobre el caso, por lo que consideró necesario esclarecer cómo ocurrió la captura del presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones se producen luego de que el periodista Luis Chaparro publicara información sobre el avión en el que Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, llegaron a territorio estadounidense.

Gobierno cuestiona posible intervención del FBI

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que, de confirmarse la participación del FBI en la detención sin informar previamente al Gobierno de México, se habría vulnerado la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, así como la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Además, cuestionó cualquier posible acuerdo entre autoridades estadounidenses y grupos del crimen organizado.

“Las versiones son contradictorias, alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación a diversos ordenamientos nacionales e internacionales. Lo más relevante es quién hace acuerdos con la delincuencia organizada. El Gobierno mexicano no hace pactos criminales con nadie”, sostuvo.

Rodríguez recordó que, tras la captura de Zambada, autoridades estadounidenses, incluido el entonces embajador Ken Salazar, negaron públicamente la participación de agentes del FBI en el operativo.

Sheinbaum descarta romper cooperación con Estados Unidos

La presidenta aclaró que su administración no contempla suspender la coordinación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos.

Explicó que el objetivo es transparentar los hechos ocurridos antes y durante la captura de “El Mayo” Zambada para fortalecer la confianza entre ambos países.

“No necesariamente estamos hablando de romper la cooperación. Lo que buscamos es que todo quede claro para el Gobierno de México. Tiene que haber confianza entre ambas naciones”, expresó.

Niega que su gobierno defienda a “El Mayo”

Sheinbaum rechazó las críticas de la oposición que señalan que su administración pretende defender al presunto narcotraficante.

Afirmó que el interés del Gobierno federal se centra exclusivamente en conocer cómo ocurrió la detención y qué información compartieron las autoridades estadounidenses con México.

“Que esta persona esté detenida, qué bueno. El asunto es cómo ocurrió la detención y qué información se le proporcionó al Gobierno de México, porque es un tema relevante para la relación bilateral”, indicó.

Revisarán actuación de Ken Salazar

La mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) analizarán si existió alguna irregularidad por parte del exembajador Ken Salazar, en caso de comprobarse que ocultó información sobre la participación del FBI.

Aunque reconoció que los embajadores cuentan con inmunidad diplomática, señaló que será necesario determinar si incurrió en alguna falta.

“Es un tema que deberán revisar la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Obviamente los embajadores tienen inmunidad diplomática, pero sería muy relevante saber si un embajador de Estados Unidos le mintió al Gobierno de México”, concluyó.