Sheinbaum descarta presionar al PVEM y al PT para aprobar reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que vaya a llamar a legisladores aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México a votar a favor de su propuesta de reforma electoral, pese al riesgo de que la iniciativa no obtenga los votos necesarios en la Cámara de Diputados de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que cada legislador deberá decidir el sentido de su voto, al tiempo que aseguró que su gobierno cumplió con presentar una propuesta acorde con lo que, afirmó, respalda la mayoría de la población.

“No, cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta: más del 80 por ciento está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos por la gente (…) la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié”, expresó.

La presidenta recordó que su iniciativa plantea, entre otros puntos, reducir el costo de las elecciones y modificar el método para elegir a los diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

La semana pasada, Sheinbaum también adelantó que su gobierno prepara un “plan B” en caso de que la reforma electoral no avance en el Congreso, aunque no detalló en qué consistiría ni cómo podría influir en la relación con los partidos aliados de cara a los comicios de 2027.

En ese contexto, insistió en que la decisión final sobre la iniciativa corresponde a los legisladores.

“Ya depende de los diputados cómo van a ejercer sus votos”, concluyó.