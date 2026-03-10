México registra 38 homicidios diarios menos que al inicio del sexenio

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El gabinete de seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta febrero de 2026 el país registra 38 homicidios dolosos diarios menos en comparación con el inicio de la actual administración federal.

Durante la conferencia matutina, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que esta disminución representa una reducción del 44 por ciento en este delito de alto impacto durante los primeros 17 meses del gobierno federal.

El reporte preliminar de incidencia delictiva, elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales, señala que el promedio nacional pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 48.8 casos diarios al cierre de febrero de 2026.

De acuerdo con Figueroa, esta cifra coloca a febrero de 2026 como el mes con menor número de homicidios en al menos una década.

Violencia concentrada en ocho estados

A pesar de la tendencia a la baja a nivel nacional, más de la mitad de los homicidios se concentran en ocho entidades federativas: Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

En conjunto, estas entidades registraron 741 asesinatos durante febrero, lo que equivale al 54.2 por ciento del total nacional en ese periodo.

El informe también señala que 26 estados del país redujeron su promedio diario de homicidios al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre los descensos más significativos destacan San Luis Potosí con una disminución del 86 por ciento, seguido de Quintana Roo con 69.3 por ciento, Aguascalientes con 65.4 por ciento, Guanajuato con 63.2 por ciento y Zacatecas con 60.9 por ciento.