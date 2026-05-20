EU presenta cargos contra Raúl Castro y eleva tensión con Cuba

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WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump intensificó este miércoles su presión contra el gobierno cubano al anunciar cargos penales contra el exmandatario Raúl Castro, hermano de Fidel Castro.

La medida fue dada a conocer durante la conmemoración del aniversario del primer izamiento de la bandera cubana en 1902, fecha utilizada por Washington para reforzar su mensaje político hacia la isla.

De acuerdo con reportes difundidos en Estados Unidos, la acusación contra Raúl Castro estaría relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización “Brothers to the Rescue” ocurrido en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas y por el cual autoridades estadounidenses responsabilizan al entonces ministro de Defensa cubano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dirigió además un mensaje al pueblo cubano en el que responsabilizó al gobierno de la isla y al conglomerado militar GAEZA de la crisis económica y energética que enfrenta el país.

Rubio aseguró que los apagones, la escasez de alimentos y la falta de combustible son consecuencia de la corrupción y del control económico ejercido por la élite gobernante, y no únicamente de las sanciones estadounidenses.

Según el funcionario, GAEZA —corporación vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas— controla gran parte de la economía nacional mediante hoteles, bancos, remesas y comercios, concentrando recursos mientras la población enfrenta carencias severas.

Como parte de la estrategia estadounidense, Rubio anunció una propuesta de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos, aunque condicionó su entrega a que sea distribuida por la Iglesia Católica u organizaciones independientes, evitando que los recursos sean administrados por el gobierno cubano.

El gobierno de Cuba respondió calificando las acciones de Washington como una nueva agresión política y económica. Funcionarios cubanos acusaron a Estados Unidos de intentar justificar un endurecimiento del embargo y de intervenir en los asuntos internos de la isla.

Las tensiones entre ambos países se producen en medio de una profunda crisis económica en Cuba, marcada por apagones prolongados, desabasto y creciente presión social sobre el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.