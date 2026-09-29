Empresa de Cancún gana licitación para ejecutar obras del Barrio Mágico de Chetumal

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CHETUMAL.- La empresa TYA del Sureste, con domicilio fiscal en Cancún y antecedentes de contratos con dependencias estatales y ayuntamientos de Quintana Roo, obtuvo la adjudicación para ejecutar las obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura e imagen urbana del Barrio Mágico de Chetumal.

El fallo corresponde a la licitación pública SEOP-LPN-FIBETUC-031/2026, convocada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP). De acuerdo con información sobre el resultado del procedimiento, el proyecto contempla una inversión de 113 millones 900 mil 412 pesos, aunque otros reportes periodísticos han manejado una cifra de alrededor de 127 millones de pesos.

TYA del Sureste se impuso en el concurso a constructoras del sur de Quintana Roo que también presentaron propuestas. De acuerdo con un comunicado difundido por representantes de empresas locales, algunos de los participantes que no resultaron seleccionados solicitaron información complementaria sobre el fallo ante posibles inconformidades y cuentan con un plazo de seis días para presentar una impugnación.

Los recursos para la obra provendrán del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista (Fibetuc), integrado con ingresos relacionados con el derecho estatal aplicado a pasajeros de cruceros que llegan a Quintana Roo. Desde la convocatoria, la SEOP había establecido que el proyecto sería financiado mediante este esquema.

Los trabajos abarcarán el Paseo Héroes, el Teatro Ávila Camacho y la fachada del Palacio de Gobierno, después de que el proyecto original fuera modificado y reducido en sus alcances.

El calendario contenido en el fallo establece que el contrato deberá formalizarse el 30 de septiembre y que los trabajos comenzarán el 5 de octubre. El plazo previsto es de 180 días naturales, con fecha estimada de conclusión para el 2 de abril de 2027.

La adjudicación volvió a colocar bajo atención los antecedentes de TYA del Sureste como contratista de diferentes instancias gubernamentales. Registros y publicaciones sobre contrataciones anteriores documentan que desde 2022 la compañía ha recibido obras del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), la SEOP, la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) y los ayuntamientos de Benito Juárez y Tulum.

Entre esos antecedentes figura un contrato de 59 millones 985 mil pesos otorgado en 2024 para trabajos en el Centro de Justicia para Todos, en Cancún. También aparecen contratos de 7 millones 251 mil pesos con Agepro; de 6 millones 38 mil y 8 millones 814 mil pesos con la SEOP; de 10 millones 499 mil pesos con el Ayuntamiento de Benito Juárez, y de 10 millones 494 mil pesos con el municipio de Tulum.

En información pública y reportes sobre la compañía aparecen relacionados los nombres de Fernando Uriegas Corcuera, Mario Aldo Salinas y Fernando Antonio Mata Salazar.

La adjudicación ocurre mientras constructoras de Chetumal que participaron en el procedimiento analizan el fallo y la información relacionada con las propuestas presentadas, antes de determinar si recurren formalmente el resultado de la licitación.