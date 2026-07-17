Conato de incendio obliga a evacuar áreas del IMSS de Chetumal

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CHETUMAL.- Un conato de incendio registrado la noche del jueves en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar No. 1 del IMSS, en Chetumal, provocó la evacuación preventiva de pacientes y la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en un pasillo de acceso al área de quirófanos, cercano al servicio de Urgencias, lo que llevó al personal médico a activar de inmediato los protocolos internos de protección.

Pacientes hospitalizados fueron trasladados en camillas hacia el exterior del inmueble, algunos de ellos conectados a sueros y equipo médico, mientras médicos, enfermeras y personal de apoyo continuaban brindándoles atención durante la contingencia.

Elementos de la Policía acordonaron la zona para facilitar las maniobras de emergencia, en tanto que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos controló el conato antes de que el fuego se propagara a otras áreas del hospital.

De manera preliminar, en el sitio se percibía un fuerte olor a plástico quemado, por lo que inicialmente se inició la revisión para determinar el origen del incidente.

Horas más tarde, el IMSS Quintana Roo informó que el conato de incendio fue presuntamente provocado por un cortocircuito en una lámpara satélite, ubicada en el pasillo de acceso a quirófanos, donde se realizaban trabajos de mantenimiento.

La institución señaló que personal del área de Conservación actuó de inmediato para controlar la situación y notificó a los cuerpos de emergencia, que acudieron como apoyo.

Como medida preventiva se ordenó la evacuación de las áreas de hospitalización para salvaguardar la integridad de pacientes, familiares, trabajadores y visitantes, mientras se verificaba que no existiera riesgo adicional.

El IMSS precisó que, una vez controlada la emergencia y descartado cualquier peligro, las actividades y la atención médica fueron restablecidas con normalidad.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños mayores en las instalaciones.