Sheinbaum destaca vínculos familiares y memoria de los difuntos en mensaje por Día de Muertos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la instalación de un altar de Día de Muertos en Palacio Nacional y difundió un video en el que destacó el significado de esta tradición para conservar la memoria de quienes han fallecido.

“Recordar es una forma de mantener viva la memoria”, expresó la mandataria, quien apareció recorriendo el recinto, preparando un adorno de cempasúchil y acompañando al personal encargado de montar la ofrenda.

El altar incluyó arreglos colgantes, un florero central, frutas y pequeñas veladoras. En las imágenes difundidas no se mostraron fotografías de las personas a quienes estaba dedicado.

Sheinbaum describió la ofrenda como “un lugar de amor, memoria y tradición” y señaló que las fotografías, las anécdotas, los aromas y los alimentos favoritos permiten recordar a los seres queridos y preservar los vínculos que forman parte de la historia familiar.

También explicó que el cempasúchil es originario de México y que su nombre proviene del náhuatl, con el significado de “20 flores” o “muchas flores”.

La presidenta relató que para pueblos originarios como los mexicas esta flor representaba al sol y sus pétalos conservaban simbólicamente la luz y el calor. Vinculó esa creencia con los caminos de cempasúchil que, según la tradición, guían a los difuntos de regreso a casa mediante su color y aroma.

Al concluir, felicitó a los trabajadores responsables del arreglo.

En otra actividad, Sheinbaum supervisó las obras del tren Ciudad de México-Querétaro-Guanajuato e informó que registran un avance de 32 por ciento y se desarrollan en orden.

Señaló que el servicio partirá de Buenavista, terminal del Tren Felipe Ángeles hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Tren Suburbano que conecta con Cuautitlán. La ampliación hacia Querétaro forma parte del proyecto de recuperación de los trenes de pasajeros.