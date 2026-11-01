Entra en operación nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este domingo 1 de noviembre, a las 6:00 horas, la apertura a la circulación de la nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán, en sentido del bulevar Kukulcán hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, una obra estratégica del Gobierno de México que permitirá mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad en la Zona Hotelera.

Durante la apertura, la Gobernadora destacó que esta infraestructura es resultado de las gestiones realizadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respaldó el proyecto y encomendó su ejecución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como parte de las acciones para modernizar la infraestructura vial de uno de los principales destinos turísticos del país.

“Gracias, querida Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo gestionamos, usted nunca dudó, siempre nos dijo sí”, expresó Mara Lezama, al reconocer también el trabajo del titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, en la construcción de esta importante obra.

La titular del Ejecutivo estatal explicó que el nuevo distribuidor forma parte de las obras complementarias del Puente Nichupté, proyecto iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y permitirá ordenar los flujos vehiculares entre el centro de Cancún, la Zona Hotelera y el aeropuerto.

Con la entrada en operación de esta primera estructura, los automovilistas que circulen por el bulevar Kukulcán con dirección al aeropuerto podrán utilizar la nueva vialidad elevada, mientras que quienes se dirijan hacia Cancún Centro deberán incorporarse al Puente Nichupté.

Mara Lezama informó que en las próximas semanas se prevé la apertura del sentido contrario del distribuidor, con lo que se continuará avanzando en la integración de esta infraestructura vial para facilitar los desplazamientos de habitantes, trabajadores y visitantes.

La Gobernadora reiteró su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por respaldar las gestiones que permiten concretar proyectos de infraestructura para Quintana Roo, y destacó que el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal se traduce en obras que atienden las necesidades de movilidad de la población.

Finalmente, se exhortó a las y los conductores a respetar los señalamientos, circular con precaución y anticipar sus tiempos de traslado, debido a que el retorno Kukulcán, ubicado junto al Hospital La Joya, permanecerá cerrado al tránsito general y únicamente permitirá el acceso local a la plaza.