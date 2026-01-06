Sheinbaum exige a EU hacer más contra el crimen y defiende soberanía de México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos debe asumir una mayor responsabilidad en el combate al crimen organizado, particularmente en el tráfico ilegal de armas y en la atención de las causas internas que empujan a jóvenes estadounidenses al consumo de drogas, al tiempo que cuestionó la eficacia de la estrategia del gobierno de Donald Trump.

La mandataria señaló que, mientras Washington exige acciones a México, la droga logra cruzar su territorio, donde es distribuida, vendida y donde se lava el dinero de las actividades ilícitas, sin que se observen resultados contundentes del lado estadounidense.

Sheinbaum reconoció que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte del gobierno de Trump abre la puerta a narrativas que podrían justificar una intervención o interferencia en México contra los cárteles; sin embargo, consideró poco probable que se concreten acciones unilaterales.

Recordó que, tras la clasificación de la delincuencia organizada como terrorismo, el gobierno mexicano impulsó reformas constitucionales para blindar la soberanía nacional, incorporando disposiciones en los artículos 40 y 19 de la Carta Magna.

“Les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Precisamente por eso reforzamos la defensa de la soberanía en la Constitución”, afirmó.

En el plano internacional, la presidenta pidió que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo en Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia retirara la acusación relacionada con la supuesta existencia del Cártel de los Solos.

“Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, celeridad y justicia. Eso debe aplicar en todos los casos”, señaló, al adelantar que su gobierno revisará con detalle la postura del Departamento de Justicia estadounidense.

Sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores, Sheinbaum reiteró que sólo el pueblo venezolano tiene el derecho de decidir a sus gobernantes, y subrayó que México mantiene una política exterior basada en la no intervención.

“No podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada fuera de la Carta de las Naciones Unidas, incluso si la persona es culpable de lo que se le acusa, que en el caso de Maduro todavía está por verse”, sostuvo desde el Salón Tesorería.

Finalmente, la presidenta subrayó la diferencia entre criticar un régimen político y utilizar la fuerza militar para remover a un jefe de Estado, una práctica que —advirtió— sienta precedentes peligrosos en el orden internacional.