Trump designa a Rubio, Hegseth y Miller para dirigir la transición en Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración ya definió al equipo que coordinará la transición política en Venezuela, integrado por Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, secretario de Guerra; y Stephen Miller, asesor en seguridad y migración, a quienes se suma el vicepresidente JD Vance, aunque este último ha mantenido un perfil bajo.

En una entrevista con NBC News, Trump aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “está cooperando” con Washington, tras el operativo militar y de fuerzas especiales que el pasado sábado derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Cuestionado sobre quién tomará las decisiones finales dentro del grupo designado, Trump dejó claro que el control último recaerá en él.

De acuerdo con The Washington Post, la Casa Blanca analiza otorgar a Stephen Miller, considerado el arquitecto de la política antiinmigrante de la administración Trump, un rol aún más relevante en la gestión del proceso venezolano, lo que refuerza la idea de que la transición será tratada como un asunto de seguridad nacional más que diplomático.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la conducción de la transición se dará desde un ámbito de “políticas” y que se trata de un esfuerzo integral de todo el aparato de seguridad nacional, confirmando así el enfoque intervencionista de Washington.

Las declaraciones contrastan con lo expresado previamente por Trump, quien el sábado afirmó abiertamente que Estados Unidos “gobernará Venezuela”, y este domingo reiteró que su país está a cargo del territorio, al tiempo que lanzó una advertencia directa a Rodríguez, a quien señaló que podría enfrentar un destino peor que el de Maduro si no “hace lo correcto”.

En la entrevista de este lunes, Trump descartó que la dirigente opositora María Corina Machado sea una interlocutora válida para el futuro del país sudamericano y, en cambio, expresó satisfacción con la actitud de Delcy Rodríguez como jefa del gobierno interino.

“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que ama a su país y quiere que su país sobreviva”, afirmó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones del presidente de EU refuerzan la percepción de que Washington asume un papel directo en la reconfiguración del poder en Venezuela, un hecho que ha generado preocupación internacional por sus implicaciones para la soberanía y el orden jurídico global.